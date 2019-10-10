برجك يحدد مكان سفرك لعام 2020!

نصحت إحدى عالمات الفلك باللجوء إلى الفلك والأبراج للبحث عن الإلهام إذا لم تتمكن من تحديد مكان السفر المفضل في عام 2020.

ومع وجود أكثر من 90% من البالغين يعرفون أبراجهم الفلكية، وما يقرب من نصفهم يوافقون على أن صفاتهم الشخصية تتناسب مع هذه الأبراج، فإن هذه الأفكار التي طرحتها سالي كيركمان، مستشارة التنجيم، يمكن أن تساعد في بناء مغامرة تتناسب مع نوع شخصيتك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

برج الحمل

تتمتع بروح مغامرة و تنجذب إلى آفاق جديدة وآفاق غير مستكشفة، وهو برج يحكمه كوكب المريخ الذي يمثل الشجاعة والجرأة، والمدن المثالية لك هي نابولي وكراكوف – المليئة بالألوان والإثارة – كما يمكنك زيارة الغابات المطيرة في بليز، أو المغامرة في كهف بورنيو أو رحلة سفاري على الثلج في فنلندا.

برج الثور

يحكم كوكب الزهرة هذا البرج، ويقدر أصحابه الجمال، ولكن يمكن أن يكون كسولاً جداً، وينجذب إلى الأماكن التي يمكن أن يسترخي فيها، وهو مرتبط بالطبيعة، لذلك فالمناظر الطبيعية الخضراء مثالية له، وتوفر كل من إيرلندا وسويسرا وجهات مثالية لتحقيق ذلك.

الجوزاء

تحب مشاهدة الناس وتنجذب إلى مدن ممتعة مليئة بالحياة، مثل لندن وسان فرانسيسكو وملبورن، ويُعد السفر الجماعي خياراً رائعاً بالنسبة لك، لأنك منفتح إلى الأبد لتكوين صداقات جديدة، بالإضافة إلى التعرف على ثقافات جديدة. ويمكنك زيارة إيست كوست في أستراليا، وريو دي جانيرو عاصمة البرازيل، وديب ساوث في الولايات المتحدة.

السرطان

كوكبك الحاكم هو القمر، ولهذا تفضل البقاء في المنزل، حيث يرتبط السرطان ارتباطاً وثيقاً بمفهوم العائلة، لذا فإن السفر كجزء من مجموعة متماسكة يناسبك جداً. وتعد أمستردام واحدة من أهم المدن المرتبطة بالسرطان، مع متاهة من قنوات المياه المهدئة. كما توفر نيوزيلندا أيضاً خياراً مميزاً ببحيراتها الشاسعة.

برج الأسد

تحكم الشمس هذا البرج، مما يعني أنك تستمتع بالحرارة والحيوية والدفء. وتغذي أشعة الشمس روحك حرفياً، مما يعني أنك بحاجة إلى التوجه إلى مكان ساخن على الأقل عدة مرات في السنة. وتشكل الهند خياراً مثالياً لأصحاب برج الأسد، وضع باعتبارك أيضاً لوس أنجلوس، وبلدان مثل كوبا وكولومبيا.

العذراء

كوكبك هو عطارد، الذي يمثل العقل، وتستمتع بالخروج إلى المخيمات بعيداً عن صخب الحياة العصرية، بالإضافة إلى ذلك، لدى أصحاب برج العذراء مشاعر رومانسية مرهفة، وينجذبون بشكل طبيعي إلى وجهات تقليدية معبرة مثل فرنسا واليونان.

الميزان

كواحدة من علامات التواصل الاجتماعي، تحصل على طاقتك من الآخرين، وتستمتع حقاً بوجود أشخاص من حولك للدردشة وتبادل الخبرات معهم، ويحكم كوكب الزهرة هذا البرج. وبما أنك تتمتع بروح اجتماعية، فأنت تحب التعرف على مجتمعات جديدة، ويمكنك زيارة مدن مثل اليابان والنمسا نظراً لارتباطك بالتراث الثقافي العالمي.

العقرب

يرتبط العقرب بالمياه العميقة، ويملك أصحاب هذا البرج حس المغامرة، ويبحثون عن وجهات مجهولة وألغاز مثيرة للاهتمام، وستكون المغرب وجهة مناسبة لأصحاب هذا البرج، حيث ينجذبون إلى الأسواق الغريبة، كما يمكنهم زيارة بلدان مثل ميانمار والإكوادور.

القوس

يقود كوكب المشتري هذا البرج، مع رغبة عارمة لاستشكاف العالم والقيام بمغامرات غير مسبوقة، لذلك لا حدود للوجهات التي يمكن أن يزورها أصحاب برج القوس، لكن يمكن أن يختاروا بلدان مثل جنوب أفريقيا وأستراليا، مع مساحات شاسعة للبحث عن مغامرات مميزة.

الجدي

يمكن أن تستنج المناطق المفضلة لأصحاب برج الجدي من خلال رمز هذا البرج، فهم من محبي المناطق الجبلية، حيث توفر قمم جبال الألب وجهة مثالية لهم، كما يمكنهم البحث عن البراري لإشباع غريزة المغامرة لديهم. والوجهات التي ينصح بزيارتها : باتاغونيا التشيلية، أو تسلق تلال الهيمالايا أو الانغماس في الآثار القديمة في الأردن.

الدلو

بشكل عام، هناك نوعان من الدلو: المهووس بالعلم وهبي العصر الجديد، وفي كلتا الحالتين، لا تميل إلى التمسك بما يفعله الآخرون، وهذا يترجم إلى وجهات مختلفة غير عادية. جرب زيارة أيسلندا خارج الموسم، لاستكشاف الأنهار الجليدية المثيرة والشلالات من منظور جديد تماماً، أو التخييم في غابات فنلندا الصيفية.

الحوت

من الأبراج التي يعشق أصحابها البحر والماء، ويبحثون عن أية مغامرة تنسجم مع موضوع الماء، مثل ركوب الزوارق وممارسة الرياضية البحرية. ويمكنك التوجه في رحلة بحرية إلى جزر الفلبين الجميلة، أو التجول حول ساحل بالي على متن قارب. كما يمكن أن تمنحك أهرامات مصر القديمة دفعة روحية مميزة.

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