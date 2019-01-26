هذه الابراج يصعب التعايش معها

هل تجد صعوبة في العيش مع شريكك الحالي، قد يكون السبب خارجا عن ارادته فقد يكون ببساطة من الابراج الاكثر صعوبة للتعايش معها بسبب خصائص شخصيتها الفريدة والمميزة، ومن هذه الابراج:

برج العذراء:

يعتبر مولود برج العذراء من أصعب الشخصيات التي يمكن أن تعيش معهم في منزل واحد، وذلك لأنه منظم بدرجة عالية ولا يمكن للكثيرين أن يتكيفوا معه. ففي المنزل الذي يعيش فيه مولود العذراء لن يقبل أن يمر يوم على مكان غير نظيف، أو غير مرتب، كما أن لديه طريقة قاسية في التعبير عن غضبه في هذا الشأن.

برج الدلو:

أما مواليد برج الدلو فهم أيضا من الأشخاص الذين يصعب العيش معهم، وذلك لكونهم مستقلين بشكل كبير ولا يفضلون المشاركة، كما أنهم يفضلون تكسير القواعد لذلك إذا كنت مثلا تفضل وضع شئ في مكان معين تأكد أن مولود برج الدلو سيقوم بتغيير مكانها.

برج القوس:

مولود برج القوس فوضوي يؤيد دائما أن يكون هناك أحد يرتب من بعده، وهذه الفكرة صعب جدا على من يعيشون معه.

برج الأسد:

مولود برج الأسد هو ملك في منزله يريد من الجميع أن يبدأ في الاهتمام به بمجرد دخوله باب المنزل، كما أنه لديه متعلقات كثيرة داخل المنزل بترتيب معين لا يحب أن يقترب منها أحد، لذلك هو من أصعب الشخصيات التي يمكن أن تعيش معها.