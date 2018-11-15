6 أبراج يجب عليك التفكير مرتين قبل الارتباط بهم

هل تساءلت يومًا عن سبب رومانسية والتزام بعض الازواج بينما يعاني البعض الآخر من مشاكل دائمة ؟ عندما يتعلق الأمر بمسائل الحب والعلاقات ، فإن لكل برج مجموعته الخاصة من السمات الإيجابية والسلبية. تاريخ ولادتك قد يحدد بعض سماتك العاطفية، تعالوا لنتعرف على ما تخفيه بعض الأبراج.

القوس

مواليد القوس يحبون حريتهم ويشعرون بأن الالتزام بعلاقة من شأنه أن يقص اجنحتهم. في الواقع ، هم دائمًا يبحثون عن تجربة شيء جديد ويشعرون بالملل سريعا ، بما في ذلك العلاقة العاطفية. يحتاج شريكهم إلى اللحاق بوتيرتهم ووضع الجهود للحفاظ على علاقة مثيرة، وإلا قد لا يفكر القوس مرتين قبل اتخاذ قرار الفراق. ومع ذلك ، عندما يقعون في حب شخص ما ، فإنهم شركاء محبين ومخلصين.

العقرب

يعتقد علماء الأبراج أن برج العقرب هو الأكثر حساسية. مولود هذا البرج عاطفي وذكي ولا يعرف ولاءه حدود عندما يقع في الحب. ولكن هنا المشكلة - عموما يعاني العقرب من مشاكل الثقة ولا يقومون بالالتزام ما لم يكونوا متأكدين من اختيارهم.

الدلو

الدلو يكره أن يسيطر عليه أي شخص وهو غير قابل للتنبؤ تماما بطبيعته. فهو يميل إلى فكرة غير واقعية عن العلاقة ويتورط فيها عندما يبحث عنها في العالم الحقيقي. كما أنه لا ينتقد بشكل إيجابي ، حتى النقد البناء، وقد يبدأ في الابتعاد عن شريكه في اللحظة التي يحدد أي شيء.

الحمل

ومن المعروف أن برج الحمل غير صبور ومتسرع بطبيعته. إذا لم تسر الأمور حسب مزاجه ، فقد يبدأ بتجاهل شريكه والبحث عن مراعي خضراء بعيدة. مستوى توقعاته مرتفع مما يجعله يتأخر في اتخاذ قرارات رومانسية.

الميزان

لدى الميزان ﻋﻤﻮﻣﺎً داﺋﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﺎﺋﻠﺔ وھو ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺒﻮن اﻟﻤﺮح. عندما يتعلق الأمر بالعلاقات ، يمكن أن تكون غير حاسمة إلى حد ما ، ولا يمكنه التعامل مع أي نوع من الضغط. فهو عموما يتأمل في الأمور لفترة طويلة ويعذب نفسه بالقلق بشأن ما إذا اتخذ قرارا خاطئا ومن ثم فإن الالتزام بالعلاقة يمثل صفقة كبيرة بالنسبة لهم.

الحوت

الحوت شخص مبدع، ينظر إلى العالم من خلال عدساته الخاصة. من الصعب إرضاءه ولديه فكرة حالمة عن العلاقة. يحب أن تظل جميع خياراته مفتوحة ويأخذ الوقت للتأكد من أي شيء حرفيا (المسلسلات التليفزيونية أو أحمر الشفاه أو المقهى المفضل أو الشريك الرومانسي ).