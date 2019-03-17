هذه الأبراج قد تتهرب من الارتباط

هل انت من برج يخشى الزواج؟

أسباب كثيرة قد تجعل الشخص يخاف من الارتباط، ويرتعب من هذه الخطوة الحياتية، ولكن لبعض الناس، هذه صفة تلازم شخصيتهم بغضّ النظر عن قوة العلاقة ومتانتها وظروفهم المادية والاجتماعية. وكي لا تقعي ضحية هذه النوعية من الأشخاص، حددنا لك الأبراج الأكثر اتحاداً بهذه الصفة!

الثور

سبق وتحدثنا كثيراً عن وفاء الثور، وهذا أمر لا يتعارض أبداً مع خوفه من الارتباط، فهذه الصفة لا تعني أنّه غير ملتزم بالشريك الذي يختاره، ولكن كي يصل به الأمر للالتقاء بالشريك هذا، سيمرّ بحالات تنصّل كثيرة من الارتباط، وعند اقتراب الاستحقاق تحديداً. لذلك نحذّرك عزيزتي ألا تعدي حبيباً بالارتباط به ما لم تكوني متأكدة من الخطوة، وأن تبقي متيقّظة من تصرفات حبيبك وأن تتحدثي معه جدياً بالموضوع.

الجوزاء

لا يأتي هرب الجوزاء من الارتباط عن سوء نية عزيزتي، فهذا البرج الذي يخاف من الروتين والملل قد يتنصّل من الزواج خوفاً من أن تحدّ هذه الخطوة من حريته، وتعاظم المخاوف في قلبه ونفسه حتّى تصل به الأمور الى الهرب تماماً والاختفاء. آن كنت مرتبطة بشاب من برج الجوزاء، احرصي على تطمينه واستيعابه لتبديد هذه المخاوف لديه!

العذراء

بالنسبة لهذا البرج المتنبّه والعقلاني والذي يفكّر كثيراً قبل التصرف، فإنّ الدخول في علاقة عاطفية يعرف مسبقاً أنها أبدية ستجعله يفكّر أكثر ويدرس كلّ الاحتمالات وقد يكون احتمال انهاء الارتباط كلياً من احداها!