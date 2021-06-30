الشهامة من أهم السمات التي تميز مولود برج الحمل فغالبًا ما يميلون لمساعدة الآخرين، ولديهم قدرة على نشر الطاقة الإيجابية، واكتشاف الجانب المشرق من الأحداث، ومولود برج الحمل قيادي بالفطرة، فهو يولد محملًا بمواصفات المدير الناجح، ولكنه متسرع إلى حد الاندفاع، ولديه جانب رومانسي، وله شخصية قوية، ولا يقبل مناقشة آرائه.

برج الحمل والحب والجنس حيث تكمن ميزات برج الحمل الجنسية، في أن مواليده ماهرون بالتقبيل، وقبلاتهم سريعة، ويغريهم الجنس السريع، ويجب لإغواء برج الحمل، أن تكن جريئًا، وغير متوقع، وتعلق بصوت عالي، وأيضًا كن ذكيا، حيث لا يتحمل مواليد الحمل العلاقات الروتينية وهم بحاجة إلى التغيير المستمر والعيش مع شركاء لهم أيضاً نفس الشغف.

يتصف مواليد برج الحمل بطيبة القلب والوداعة كثيراً، فمولود برج الحمل حسن الطبع، هادئ يبتسم بكل مودة وحبّ، ترى وجهه دائمًا ممتلئ بالسعادة والفرح.ويعدّ الحمل إنساني يحب العدل ويكره الظلم، كما يحب أن يلقى الدعم والمدح المناسبين دائماً لديه براءة الأطفال. إذا غضب فإنه يهدأ بسرعة ويسامح عن ما مضى.

من صفات برج الحمل يحبون التحدي، ويؤمنون بالعقل، ويكرهون الانحناء، ومن صفات برج الحمل أيضاً يضعفون أمام الحديث المشوّق، ومن إيجابيّات برج الحمل الإخلاص والمثابرة، وسلبيّات برج الحمل الشّك والتسرُّع، يحبون من الجواهر الألماس والياقوت الأحمر، ويفضلون أصحاب برج الحمل اللون الأزرق الفاتح واللون الأحمر الفاتح.

حجر الألماس هو الحجر المناسب لبرج الحمل، لأن هذا الحجر الكريم هو المناسب، وبما أن اللون الأحمر يلائم مواليد برج الحمل فإن حجر الروبي أو الياقوت الأحمر هو أيضاً خيار مناسب لبرج الحمل.

والأحجار الكريمة التي تلائم برج الحمل هي: حجر الالماس، حجر الروبي، حجر السفير، أحجار العقيق والزركون.

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برج الحمل والجنس بالتفصيل

من صفات برج الحمل والجنس واضح ويحب ممارسة الغرام بطريقة مباشرة وبدون ألاعيب أو أشياء جانبيّة، برج الحمل المرأة أو الرجل لا تتوقعوا منهم أن يطيلوا العناق أو المداعبة، برج الحمل يحبون الدخول مباشرة بالعلاقة الغرامية الحميمة.

أما بالنسبة لقبلات الرجل الحمل فهو شاب لديه حماسة في التقبيل تجعل المرأة تشعر بالإثارة في كل قبلة له، حين تتلقى المرأة قبلة من شخص ببرج الحمل، تشعر بالمتعة وتشعر بالدفء، فهو يعرف ماذا تحب النساء، أما بالنسبة لقبلات المرأة الحمل فهي دافئة ومهدئة وخاصة أنها تهتم بنثر بعض العطور اللذيذة والناعمة، وبعدها لن يستطيع مقاومتها في العلاقة العاطفية الزوجية.

يعتبر الرجل الحمل أن المرآة أسمى مخلوق في الوجود، ولكن كيف يمكن أن ترضي برج الحمل الرجل، فهو رجل يبحث عن هذه المرأة التي ترضيه، وهو بشكل عام يحب أن تكون هناك بعض المقدمات مثل بعض المكالمات الهاتفية العاطفية، مثل بعض اللقاءات السرية الحميمة، وهو رجل يحب أن يتعرف على المرأة بالتفصيل، ويهتم بالبدايات اكثر من النهايات، فمثلاً اللقاءات الرومانسية الحميمة والخفيفة أهم عنده من المضاجعة، أحياناً يكون لديه تخوف من قدراته الحميمة كذكر ويقلقه هذا الأمر كثيرا بدون سبب ولكنه عندما يلتقي بامرأة تعاني من نفس ما يعانيه يبدأ يناقشها بكل سرور بهذا الآمر ويهون عليها وكأنه طبيبها النفسي الخاص.

إن برج الحمل الرجل من النوع الذي يحب الإثارة الغرامية في العلاقات العاطفية، ويحب مناقشة أمور الغرام والعلاقة كثيراً مع الحبيبة، إن الرجل الحمل إنسان لطيف ولبق واجتماعي ، ولكنه احياناً على السرير يحيد عن هذه المواصفات ، واحياناً لا يهتم كثيراً بالحب بقدر اهتمامه بالجسد.

برج الرجل الحمل يميل إلى التعددية في الزواج ، وان سمحت له الظروف ستكون عنده اكثر من زوجة ومن يعلم قد يكون له أكثر من حبيبة، أما المرأة الحمل ممثلة بارعة في الحياة بشكل عام في الحب وفي العمل.

ولكن هذا لا يعني إنها ليست صريحة أو نزيهة بل العكس تماما، ولكنها تعرف متى تمثل ومتى تصارح، الناس يظنون بأنها امرأة لا تستمتع كثيراً العلاقات العاطفية والغرامية بالرغم من إنها ليست كذلك دائماً، وفي الحب الساخن الفتاة الحمل أو الزوجة الحمل هي التي تبادر زوجها، قد يظهر بأنها باردة ولكنها في الفراش وفي العلاقة الساخنة الحميمة ليست ممثلة بارعة كما هي في الحياة.

المرأة من برج الحمل في العلاقة الغرامية أحياناً تحصل على ما تريد دون أن تعطي ما عليها، برج الحمل والجنس للنساء لا تهتم بكل ديكورات العملية الحميمة في الغرفة، فهي لا تهتم كثيراً بالأنوار الخافتة والبياض الشفاف والكلام الجميل والورود على السرير رغم أنها تحب ذلك، برج الحمل والجنس للنساء هي تحتاج للعلاقة العاطفية البدائية، وهي فتاة لا تمانع من بعض العنف الخفيق أو العلاقة الفظة نوعا ما، هي تحب الرجل القوي والساخن الذي يقدر أن يسيطر عليها، وهي امرأة صعبة الارضاء ولو أظهرت ذلك.

صفات رجل الحمل في العلاقة الحميمة

من صفات رجل الحمل في العلاقة الحميمة أنه لا يخاف من إظهار المبادرة ويفتخر جداً بجسده .

رجل برج الحمل والجنس صفاته أن من السهل أن تشعر بجذابة بين ذراعيه

يهتم دائمًا بممارسة العلاقة مهما كان الفوضى التي قد تبدو عليها

يقدر رجل برج الحمل عندما يبدى شريكه الجنسي اهتمامه بجسده ويشعر بالثقة والأمان بما يكفي لإظهار شخصيته.

أكثر الأبراج توافقًا مع برج الحمل في العلاقة الحميمة

يتميّز هذا المولود بقوّته الظاهرة وقدرته على التحكم بمشاعره، أكثر الأبراج توافقًا مع برج الحمل في العلاقة الحميمة أنه يتوافق برج الحمل من ناحية الحب والزواج مع كل من الدلو والقوس، كما يُغرم بمولود برج العقرب.

مواصفات امراة برج الحمل والجنس

تمتلك امرأة الحمل شهوة جنسية قوية تسيطر عليها في الكثير من الأحيان، وقلقها من الفشل في العلاقة الجنسية يجعلها تفكر كثيراً بالأمر قبل العلاقة. أما بالنسبة إلى الرجل الذي تشعر بانجذاب جسدي قوي تجاهه، فهو رجل برج الأسد. ويعود السبب في ذلك إلى أن العلاقة الجنسية بينهما تكون مرحة لأنهما يملكان صفات ورغبات جنسية متقاربة.

رجل برج الحمل في الحب والجنس