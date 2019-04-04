ما هي صفات الأم من برج الحمل؟

الأم الحمل عصبية ومتسامحة

هل تعلمين عزيزتي المرأة أن لكل أم صفاتها الخاصة بها حسب برجها الفلكي؟ وأن صفات الأمومة تختلف من امرأة لأخرى، وهذا مثله مثلما تختلف صفات الرجل عن صفات المرأة، كل هذا حسب الأبراج الفلكية.

اليوم سوف نتحدث عن الأمهات صاحبات برج الحمل حيث أن لهن العديد من الصفات الرائعة والمميزة.

الأم الحمل حنونة للغاية

لا يوجد أم تنتمي لمواليد برج الحمل إلا وتجدها حنونة وطيبة للغاية، فهي لديها شخصية فياضة من الحنان والعاطفة والطيبة الشديدة وهذا ينعكس بشكل كبير على تربيتها لأطفالها، فهي تتعامل معهم بكل حب وود وتفاهم أيضًا. تنصحهم بشكل ودي حتى لا يرتكبوا الأخطاء، وإذا أخطأ أحد أطفالها فلا تتعامل معه بقسوة بل إنها تعلمه وتجعل يشعر بخطئه حتى لا يقوم بتكراره مرة أخرى. كذلك، الأم الحمل حنونة في طباعها بشكل كبير، فهي حنونة وتتمتع بقلب أبيض ولديها سعة صدر وقدرة على التفاهم بنسبة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك فإنها تتظاهر بعكس ذلك تمامًا وتبين أنها إنسانة قاسية وشديدة.

الأم الحمل طموحة وذكية

الطموح والذكاء والوصول إلى الأهداف هي من أهم ما تتميز به الأم الحمل. فنجدها تقوم بفعل كل شيء دون كلل أو ملل. تحب عملها كثيرًا وتنجح فيه لأقصى درجة، وفي نفس الوقت تعتني بأطفالها وبمنزلها. لذلك، فهي أم ذكية جداً لأنها بذكائها تستطيع أن تسيطر على جميع الأمور وتجعلها تحت يديها. هذا إلى جانب أنها تتمتع بقدر عالي جداً من الحيوية والنشاط والحماس، ولها دور كبير جدًا وفي غاية الأهمية على تحفيز أبنائها وزوجها وجميع أفراد أسرتها على القيام بأعمالهم بكل حب ونشاط. فهي العامل الأساسي لنجاح أي أسرة، ولا يستطيعون على الإطلاق التخلي عنها وعن دورها في حياتهم.

الأم الحمل صبورة وخارقة

ومن أهم الصفات التي تتصف وتتميز بها الأم الحمل هي صفة الصبر والقدرة على التحمل، هذا مع تمتعها بصفة الحكمة والعقل والاستطاعة على التغلب والسيطرة على كافة الأمور. الأم الحمل ليس لديها مستحيل فهي تستطيع انجاز كل ما يروق لها وهذا بسبب صبرها وحكمتها وقدرتها على تحمل الأمور. شخصية الأم الحمل عقلانية وواقعية للغاية وهذا الذي يجعلها مصنفة من ضمن الأمهات الخارقات، لأنها تستطيع التوفيق بين واجباتها كأم لأطفالها، وواجباتها كزوجة، وواجباتها أيضًا كامرأة ناجحة في عملها. لذلك، هي أم بكل معنى الكلمة.

الأم الحمل تتحمل المسؤولية

كما أن الأم التابعة لمولودات برج الحمل لديها قدرة فائقة على تحمل المسؤولية بين عملها وبين أسرتها. هذا ما يجعلها من الأمهات المضحيات التي تتغاضى عن مصلحتها دائمًا، وكل ما يهمها ويشغل بالها هو مصلحة أولادها التي تفوق كل شيء. وهذا هو سر أمومتها، فهي تعتمد سعادتها من أمومتها، ودائمًا ما تحلم أن تحقق لأطفالها كل ما يريدونه. هذا إلى جانب أنها تحب كثيرًا مشاركة أطفالها بكافة التفاصيل اليومية، وتفضل أن تقوم بتقديم الطعام لصغارها بنفسها. كما أن الأم الحمل تحب أن تقضي الكثير من الأوقات السعيدة والجميلة مع أسرتها. كذلك هي أم مدبرة للغاية وتكره التبذير والمصاريف الكثيرة على الأشياء الباهظة والتافهة. فهي تستطيع الوصول لمرحلة ما تحلم بها بتدبيرها وصبرها وقدرتها على تحمل المسؤولية.

الأم الحمل عصبية ومتسامحة

كما أن الأم الحمل تتصف ببعض الصفات المتناقضة في بعض الأحيان، فهي إنسانة عصبية جدًا وشديدة الغضب والانفعال من أبسط الأمور وأتفه الأشياء. ولكن، تجد عصبيتها ناتجة من شدة تحملها للمسؤولية ومن كثرة الضغوطات الحياتية عليها. على الرغم من أنها شخصية عصبية ومن السهل استثارة غضبها، إلا أنها سرعان ما تروق وتسامح وتنسى الأسى والقسوة، لأن، مثلما ذكرنا من قبل، الأمهات التابعات لمواليد برج الحمل يتمتعن بقدر كبير من الحنان والإخلاص والوفاء والطيبة الشديدة، فهنيئًا لكل شخص لديه أم من مواليد برج الحمل.