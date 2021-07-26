برج الدلو والجنس

مولود برج الدلو يتمتع الدلو بشهية كبيرة للجنس لكنه لا يستطيع ممارسته من أجل التسلية أو لكي يرضي رغباته، بل لإحقاق تواصل روحي مع الشريك ينمّي جميع ميوله الشخصية، ومن الممكن أن يمتنع الدلو عن الجنس إذا لم يتمكن الآخر من إثارته على المستوى العقلي قبل المستوى الجسدي.

صفات برج الدلو يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.

شخصية برج الدلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين وهو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.

برج الدلو هم الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي.

حجر الفيروز هو الحجر المناسب لبرج الدلو، وهو من أنواع الأحجار الكريمة ولونه أزرق، سهل الخدش وخفيف الوزن، ذو قيمة عالية مميزة من بين المجوهرات، ومن أسمائه: الفيروزج- الماكفات - البيروزة - حجر العين - التوركواز - حجر الكاليه - الشذر.

يعتبر طفل برج الدلو من الاطفال الاذكياء جداً بطبيعته، فهو يملك رؤية وقد يصبح شخصاً مميزاً في حلّ المشاكل. ينجذب أطفال الدلو إلى التنوع والتجارب الجديدة. اما في المدرسة، فهو موهوب جداً، ويحقق نجاحاً باهراً، ولكن من المحتمل أيضاً أن يحقق فشلاً كبيراً في حال فقد انتباهه وتركيزه، والسبب في ذلك انه مزاجي ومليء بالتناقضات.

يُعتقد أنه يجب لأصدقائهم امتلاك هذه الصفات الثلاث: الإبداع، والفكر، والنزاهة، وعندما يتعلق الأمر بالعائلة، فإن يتوقعون هذه الصفات منهم أيضاً، وعلى الرغم من شعورهم بالواجب تجاه الأقارب.

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أكثر الأبراج توافقًا مع برج الدلو في العلاقة الحميمة

البرج هذا يختبر المشاعر الجنسية مع الشخصيات المختلفة الخارجة عن المألوف كما ان الكلام له تأثيره الكبير، في المقابل النمط التقليدي للعلاقات يجعل الدلو يفقد حماسته، الأبراج التي تتوافق جنسياً مع الدلو هي الجوزاء، الحمل، الأسد والقوس.

صفات رجل الدلو في العلاقة الحميمة

رجل برج الدلو والجنس يتمتع بشهية كبيرة للجنس لكنه لا يستطيع ممارسته من أجل التسلية أو لكي يرضي رغباته، بل لإحقاق تواصل روحي مع الشريك ينمّي جميع ميوله الشخصية.

من الممكن أن يمتنع الدلو عن الجنس إذا لم يتمكن الآخر من إثارته على المستوى العقلي قبل المستوى الجسدي.

رجل برج الدلو في الحب والجنس

يتمتع الدلو بشهية كبيرة للجنس لكنه لا يستطيع ممارسته من أجل التسلية أو لكي يرضي رغباته، بل لإحقاق تواصل روحي مع الشريك ينمّي جميع ميوله الشخصية.

من الممكن أن يمتنع الدلو عن الجنس إذا لم يتمكن الآخر من إثارته على المستوى العقلي قبل المستوى الجسدي.

مولود الدلو شخصية رومانسية من الطراز الأول يعرف اهتمامات الحبيب جيدًا ويعرف كيف يلبيها له دون طلب، لكنه عاشق للحرية ويخشى الحب لأنه يعتبره قيد ويخيفه الشعور بالفقد أو الفشل فى تجربة عاطفية.

رومانسي وعاطفي.

يعبر عن مشاعره سريعًا.

يصعب التزامه في العلاقات العاطفية.

إذا أحب بصدق يأخذ خطوة جادة فورًا.

يكره الغيرة.

يحب الحرية ويبغض التقييد.

يسهل وقوعه في الحب.

يميل إلى سيطرة عقله على العلاقة العاطفية أكثر من مشاعره.

امرأة متناقضة في الحب، ولا تستطيع أن تعرف ما تفكر به.

إذا وقعت في الحب تكون مخلصة ووفية بدرجة كبيرة لشريكها.

في علاقة عاطفية بسهولة.

قبل التأكد من مدى جدية الطرف الآخر، وصدقه.

برج الدلو والجنس للنساء

من صفات برج الدلو والجنس تتمتع امرأة برج الدلو بشخصية جنسية مستقلة وفريدة وفي العلاقات الجنسية ليست حارة بكل ما للكلمة من معنى ولكنها ليست من النساء الباردات في الجماع.

من مواصفات امراة برج الدلو والجنس أن العلاقة الجنسية بالنسبة للمراة الدلو تكمل العلاقة الزوجية لكنه ليس أولوية لديها كما هو بالنسبة لعينة كبيرة من النساء.

معلومات عن برج الدلو الانثى لا يمكن الحكم عليها بالإيجابية أو السلبية، فقوى الخير والشر بداخلها مقسمة بالتساوى.

معلومات عن برج الدلو البنت أعدائها يرونها الشيطان الأعظم الذى يريدون دائماً التخلص منه للحياة بسلام.

محبيها يرونها الملاك الصافى البرىء الذين يرغبون فى العيش معه طوال الحياة.

الكره والعشق يتسابقون إلى قلبها ولا يمكن السيطرة.

برج الدلو والجنس بالتفصيل

تتمتع امرأة برج الدلو بشخصية جنسية مستقلة وفريدة وفي العلاقات الجنسية ليست حارة بكل ما للكلمة من معنى ولكنها ليست من النساء الباردات في الجماع.

من مواصفات امراة برج الدلو والجنس أن العلاقة الجنسية بالنسبة للمراة الدلو تكمل العلاقة الزوجية لكنه ليس أولوية لديها كما هو بالنسبة لعينة كبيرة من النساء.

يتمتع الدلو بشهية كبيرة للجنس لكنه لا يستطيع ممارسته من أجل التسلية أو لكي يرضي رغباته، بل لإحقاق تواصل روحي مع الشريك ينمّي جميع ميوله الشخصية.

من الممكن أن يمتنع الدلو عن الجنس إذا لم يتمكن الآخر من إثارته على المستوى العقلي قبل المستوى الجسدي.

مولود الدلو شخصية رومانسية من الطراز الأول يعرف اهتمامات الحبيب جيدًا ويعرف كيف يلبيها له دون طلب، لكنه عاشق للحرية ويخشى الحب لأنه يعتبره قيد ويخيفه الشعور بالفقد أو الفشل فى تجربة عاطفية.

برج الدلو والحب والجنس

برج الدلو عاطفى وخيالى وعقلانى فى نفس الوقت، فهو عاشق لحالة الحب ويريد دائماً أن يحيى بها، ولكنه فى نفس الوقت يحاول دائماً أن يتحكم بعقله فى أى مشاعر تطرق إلى قلبه، فلا يترك نفسه إلى الطيار ولا يترك حاله يغرق بواسطة قلبه، دون أن يمد عقله له طوق النجاة.

يتمتع الدلو بشهية كبيرة للجنس لكنه لا يستطيع ممارسته من أجل التسلية أو لكي يرضي رغباته، بل لإحقاق تواصل روحي مع الشريك ينمّي جميع ميوله الشخصية.

من الممكن أن يمتنع الدلو عن الجنس إذا لم يتمكن الآخر من إثارته على المستوى العقلي قبل المستوى الجسدي.

مشاهير برج الدلو رجال

الرئيس الأميركي الراحل إبراهام لينكون

الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل

الرئيس الأميركي الراحل رونالدو ريغان

الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسن

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

مروان خوري، كاتب وملحن ومغني لبناني ولد في 3 فبراير.

سعيد عبد الغني ممثل مصري وولد في يوم 22 يناير.

نجيب الريحاني وهو من أهم الممثلين في مصر وولد في يوم 21 يناير.

رمضان صبحي لاعب كرة قدم مصري ولد في يوم 23 يناير.

مشاهير برج الدلو الإناث