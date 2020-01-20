برج الدلو هم الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي.

ومواليد برج الدلو يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته، كما أن الدّلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين وهو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.

صفات برج الدلو

يُعتقد بأن الدلو شخص عاشق للسفر لأنه يحب التغيير والتّجارب الجديدة، ميّزته الرئيسيّة هي قدرته الفكريّة العميقة و لكن مواليد هذا البرج يتميّزون بالعصبيّة الشديدة و أعصابهم مشدودة في غالب الأحيان.

ومن صفات برج الدلو سريع الإنفعال ويمكن أن تكون ردود الفعل لديه غير متوقعة وأحياناً عنيدة جداً. عندما يكون مقتنعاً بأنّه على حق، لا يمكن لأحد أن يجعله يغيّر رأيه. برج الدّلو هو أيضاً شخص غير متسامح للغاية. ويمكنه في بعض الأحيان اتّخاذ قرارات متسرّعة وغير لائقة إلى أبعد الحدود.

30 حقيقة عن برج الدلو

ويُعتقد بأن شخصية الدلو على الصّعيد العاطفي ليست من النوع الذي يميل للزواج نظراً لتعلّقه وتمسكه المفرط بحريّته، وبالنسبة إليه التّقاليد والأعراف الاجتماعية لا قيمة لها، ويمكنه العيش في انسجام تام مع شريكه ولا يبدأ في مراجعة طريقة تفكيره إلا عندما يرزق بطفل وعندما يحس بوقوعه في الفخ فانه يفضل الهرب والتراجع، وعلى شريكه اكتشاف ما يضفي الجمال على حياته، وتقديمه له لمنع الروتين من الإستقرار و هو ما يكرهه الدلو، ويمكن لصاحب برج الدلو مخلوق متناقض، فهو يمكن أن يكون شخصيّة قويّة و فعّالة و لكن أيضاً متكتّمة لانه لا يقبل المشاركة بسهولة.

ميزات برج الدلو

يُعتقد أن نقاط قوة لبرج الدلو تتضمن الأصالة، والاستقلالية، أما نقاط ضعفهم فتشمل الهروب من التعبير العاطفي، ويُعتقد أن شخصيات برج الدلو مفكرون عميقون يحبون مساعدة الناس، ويشعرون بالراحة عند الاجتماع لذا يحاولون دائماً أن يكونوا محاطين بأشخاص آخرين، وعلى من يريد بناءعلاقة طويلة الأمد مع برج الدلو، التأكد من النزاهة والأمانة في العلاقات.

يُعتقد أن نقاط القوة لدى برج الدلو تتمثل في الأصالة، والاستقلال، والإنسانية، أما نقاط الضعف فيُعتقد أنها تتمثل بعدم قدرته على التعبير العاطفي، والمزاجية، والعزلة، وتحب هذه الشخصيات المرح مع الأصدقاء، ومساعدة الآخرين، والقتال المشروط بأسباب منطقية بالنسبة إليهم، والمحادثات الفكرية، والاستماع الجيد، كما يكره الدلو في المقابل: القيود والسيطرة، والوعود المكسورة، والوحدة، والمواقف المملة أو الملل بشكل عام، أو الأشخاص الذين لا يتفقون معهم.

يُعتقد أن الدلو يعتبر زعيم الأبراج، وأولئك الذين ولدوا في هذا البرج هم من المبدعين والمثقفين القادرين على العيش على العديد من المستويات العقلية، وهم موجهون نحو العقل، والموضوعية، والإنسانية، لذلك غالباً ما يشاركون في برامج اجتماعية مختلفة لمساعدة المحتاجين، وهم عموماً لطفاء وودودون، حتى يتمكنوا من جذب الأصدقاء أينما ذهبوا.

توافق الأبراج: توافق برج الدلو مع باقي الأبراج

ويُعتقد أن هذه الشخصيات أكثر غموضاً وغير عادييون، وغريبو الأطوار، ويرون الحياة بطريقة مختلفة ومليئة بالأفكار المجنونة والرائعة، ولديهم عادة معتقدات اجتماعية، أو سياسية، أو بيئية قوية للغاية، كما أنهم أشخاص تحليليون وعقلانيون لا يتوقفون عن التحليل أبدًا، لذلك يجدون دوماً الحلول للمشاكل، ويُعتقد أن افتقارهم إلى التواصل مع العالم الذي يعيشون فيه أحد أكبر نقاط الضعف لديهم، وفي بعض الأحيان يبدو برج الدلو ضائعًا، وبعيدًا عن الواقع.

الحب عند برج الدلو

يُعتقد أن الانفتاح، والتواصل، والخيال، والرغبة في المخاطرة هي الصفات التي تتلاءم بشكل جيد مع شخصيات برج الدلو، لذا لا بد من وجودها في الشريم، على الرغم من أنه يُعتقد أن توافقها مع الأبراج الأخرى يمكن أن يكون معقداً، وأن النزاهة والصدق ضروريان لأي شخص يريد علاقة طويلة الأمد مع هذا الشخص الديناميكي، ويُعتقد أن هذه الشخصيات ملتزمة في الحب؛ فهم مخلصون، وملتزمون، ولا يتملكون ويسيطرون على الإطلاق؛ فهم يمنحون الاستقلال لشركائهم ويعتبرونهم متساوين معهم.

الحياة المهنية عند برج الدلو

يًعتقد أن مواليد الدلو يحبون المناصب، ولديهم قدرة رائعة على استغلال خيالهم لأغراض تجارية، كما أن ذكاءهم العالي إلى جانب استعدادهم لمشاركة مواهبهم، يُلهم الكثيرين من الذين يعملون في بيئتهم، وشخصيات هذا البرج لديها أحلام كبيرة، وهم يحبون المشاركة في الأنشطة التي تهدف إلى جعل الإنسانية أفضل حالاً.

ويُعتقد أنه ههذ الشخصيات عندما يتعلق الأمر بالمال لديها قدرة على الحفاظ على التوازن بين الإنفاق وتوفير الأموال، ومعظم الشخصيات التي تولد في برج الدول لها قدرة جيدة على إظهار الأناقة ولا يخشون ارتداء ملابس ملفتة مثلاً وزاهية الألوان.

يُعتقد أن بعض الوظائف مثل: التمثيل، والكتابة، والتدريس، والتصوير الفوتوغرافي، تعتبر مناسبة لهذه الشخصيات، ويُعتقد أن أفضل بيئة لهم هي التي تمنحهم الحرية في حل المشكلة دون وجود إرشادات صارمة، ويُعتقد أن شخصيات برج الدلو هي شخصيات غير تقليدية، ويُعتقد أن يمكن إذا أتيحت له الفرصة للتعبير عن موهبته تحقيق نجاح رائع في مجاله.

الصداقة والعائلة عند برج الدلو

يُعتقد أنه يجب لأصدقائهم امتلاك هذه الصفات الثلاث: الإبداع، والفكر، والنزاهة، وعندما يتعلق الأمر بالعائلة، فإن يتوقعون هذه الصفات منهم أيضاً، وعلى الرغم من شعورهم بالواجب تجاه الأقارب، إلا أنهم لن يحتفظوا بعلاقات وثيقة معهم إذا لم تتحقق نفس التوقعات والصفات السابقة كما في الصداقة.

الصفات الإيجابية لمولود بُرج الدلو

1- من أهم صفات مولد برج الدلو هو حبّه للخير والإنسانية، فهو يقوم بالعديد من الأنشطة الإنسانية، ويبذل قصارة جهده من أجل مكاناً أفضل للعيش فيه.

2- الذكاء هي الصفة الغالية لمولود برج الدلو، فهو ذكي ويبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع جداً.

3- لا يحب الرتابة ولا الروتين، وهذا السبب في أنه يبذل جهود كبيرة للتفكير خارج الصندوق، والقيام بأعمال مبتكرة ومبدعة.

4- يفضّل الإستقلالية على الصعيد المالي والعاطفي.

أما الصفات السلبية لمولد بُرج الدلو:

1- لا يمكن التنبأ بما سيقوم به، يقوده فضوله أحياناً إلى التشويش على اختيار الأمر الصائب، ويتخذ الكثيرمن القرارت الغير عقلانية خلال مدة قصيرة، مما يجعله إنسان لا يمكن التنبأ بأفعاله.

2- لا يمكنه الالتزام، فمولد برج الدلو لديه مشكلة من ناحية الإلتزام بسبب شعوره بالإنفصال عن الآخرين، وذلك نابع بالإساس من عدم قدرته على الثقة بالآخرين.

3- يفتقر إلى القدرة على التركيز، فعلى سبيل المثال إذا وضع هدف اليوم يمكن أن يغيّره في اليوم التالي، ويأخذ الطرق الجانبية بدلاً من الاإلتزام بالمسار الصحيح.

4- يميل إلى الأدمان بسهولة، سواء الإدمان على الألعاب، أو الطعام، أو اللياقة البدنية، مما يؤثر سلباً على صحتك الجسديةوالنفسية.

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