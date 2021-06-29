رجل السرطان، لا يقدم على العلاقة الحميمة لمجرد المغامرات العابرة، بل يبحث عن الحب والشغف، فيكون مع الشريك رقيقًا وأيضًا حريصًا على إسعاده وتلبية احتياجاته.

رجل السرطان، قادر على الاستجابة العاطفية تجاه أي موقف يشعر بأنه يبثّ إليه إشارات حسّية. فهو يمتلك قدرة اجتذاب المرأة بسهولة بوساطة رقته ونظرته الذائبة ودفء مشاعره، ومن صفات برج السرطان والجنس لا يعرف السرطان الجنس لمجرد الجنس والمغامرات العابرة، إذ يصعب عليه التواصل مع الآخر مع عدم وجود حب أو شغف، لكنه مع الشريك يكون رقيقاً وحريصاً على إسعاده وتلبية احتياجاته، إن برج السرطان والحب والجنس القلب عنده قبل الفكر وهو قادر على الاستجابة العاطفية تجاه أي موقف يشعر بأنه يبث إليه إشارات حسية.

يتمتع مواليد برج السرطان الشجاعة والقوة، وخيالهم واسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاص عاطفيّون لدرجةٍ مفرطةٍ، بحيث يتمتعون بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية، ويحبون الألوان المضيئة، مثل اللون الأبيض والفضي، ومن الأشياء التي ينفر منها مواليد برج السرطان خيانة الأمانة ويمكن أن يكون غيورًا على من يحب، لذلك عليهم أن يتعلموا كيفية التكيف بسهولة مع السلوكيات المختلفة. العقرب شجاع وبالتالي لديهم الكثير من الأصدقاء.

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صفات رجل السرطان في العلاقة الحميمة

رجل مثير للإرباك، معه لا يمكنك أن تتأكدي من شيء، فهو يهتم بك ويدللك يوماً، لتجديه في يوم آخر بارداً وغير مبالٍ على الاطلاق. حساس جداً، حين تُجرح مشاعره ينغلق على ذاته، عاطفي يعكس شخصية عائلته وعاداتها تماماً كما يعكس القمر ضوء الشمس. إذا تزوج يكون ذلك طوال الحياة. يجمع بين الخجل والشغف، فهو حنون ومحب، لكنه غير شهواني. يهوى مداعبة الحبيبة وتدليلها من جهة ويملك من المهارات ما يكفي لإسعادها، من جهة أخرى.

الحياة الجنسية بالنسبة إليه تهدف الى الإنجاب والتواصل العاطفي مع الحبيب. لا يعرف السرطان الجنس لمجرد الجنس والمغامرات العابرة، إذ يصعب عليه التواصل مع الآخر مع عدم وجود حب أو شغف، لكنه مع الشريك يكون رقيقاً وحريصاً على إسعاده وتلبية احتياجاته. القلب عنده قبل الفكر وهو قادر على الاستجابة العاطفية تجاه أي موقف يشعر بأنه يبث إليه إشارات حسية. لا يمكنه أن يفصل بين العلاقتين العاطفية والجسدية.

يفضّل أن يمارس الحب على الطريقة التقليدية، بحذر وهدوء، ولا يهتم بالمغامرات والعلاقات الجنسية العابرة. يملك قدرة اجتذاب المرأة بسهولة بواسطة رقته ونظرته الذائبة ودفق مشاعره. لكن كل ما يحتاج إليه، هو القليل من التشجيع لمساعدته على تجاوز خوفه من أن يُقابَل بالصد. اهتمامه بمظهره وأناقته، يساعده على جمع المعجبين من حوله.

برج السرطان والجنس للنساء

تُعتبر المرأة السرطان تقليدية جداً ومحافظة بما يخص علاقاتها الحميمة، ومن النادر أن تقدم على علاقة لمجرد المغامرة أو الاختبار. قد يكون التواصل الحسي مهماً بالنسبة إليها، لكنه لا يوازي الحب والحنان أهمية. فهي تعشق الرومانسية والرقة أكثر من العلاقة الجسدية، وتحب أن يقوم الحبيب بالاهتمام بها وتدليلها، كما تهتم جيداً برغباته الجسدية وما يرضيه، أكثر من اهتمامها برغباتها الخاصة، تستعمل عاطفتها بشكل كبير، وتهتم بشريك حياتها الى أقصى الدرجات. الرجل الذي تعشقه، تغدق عليه من عاطفتها وتدلله كطفل، وليس كحبيب.

ومن مواصفات امراة برج السرطان والجنس تقليدية جداً ومحافظة بما يخص علاقاتها الحميمة، ومن النادر أن تقدم على علاقة لمجرد المغامرة أو الاختبار.

تتسم إمرأة برج السرطان بالنعومة والجمال كما أنها تمتلك كل مقومات الأنثي التي تستطيع بأقل الحركات لفت إنتباه أى رجل، وتؤثر الشخصية الحساسة لإمرأة برج السرطان على شعورها بالثقة فهي كثيراً ما تسيء فهم الأمور وهو ما يسبب لها المشاكل مع الشريك كما أنها دائمة التفكير والتحليل للمواقف وهو ما يصيبها بالتوتر والعصبية وكثيراً ما تقع في الأخطاء بسبب كلامها اللاذع والجارح، وتبحث إمرأة برج السرطان عن حياة الأستقرار والهدوء وتنجذب إلى الرجل الرومانسي والمخلص ولا تسامح في الغدر والخيانة.

ميزات برج السرطان الجنسية

برج طاقته الجنسية عاليه، رومانسي ولديه ذكاء جنسي يستطيع أن يغريك ويبدو بريء من ذلك.

أكثر الأبراج توافقًا مع برج السرطان في العلاقة الحميمة

الابراج التي يتوافق معها السرطان جنسياً هي الثور، الجدي، العقرب، الحوت والعذراء. الأسد يريد ان يكون النجم في غرفة النوم، فهو يبحث عن الاعتراف والتصفيق.

برج السرطان والجنس بالتفصيل

مولود برج السرطان حسّاس جدًا، شاعري ورومانسي، فرجل السرطان، لا يقدم على العلاقة الحميمة لمجرد المغامرات العابرة، بل يبحث عن الحب والشغف، فيكون مع الشريك رقيقًا وأيضًا حريصًا على إسعاده وتلبية احتياجاته، ومن صفات رجل السرطان في العلاقة الحميمة يهوى مداعبة الحبيبة وتدليلها من جهة ويملك من المهارات ما يكفي لإسعادها من جهة أخرى.

يعتبر رجل السرطان من أكثر الأبراج الرومانسيين. ويمثل الحب شيء هام ورئيسي من أجل إقامة علاقة حميمة؛ حيث تعتبر العلاقة الحميمة وسيلته لدعم العلاقة العاطفية والتواصل الحسّي مع الشريك، يعشق رجل السرطان العناق والقبلات الحارة أثناء العلاقة الحميمة، ولا يبخل مطلقًا بالتعبير عن مشاعره لشريكته.

لا يعرف السرطان الجنس لمجرد الجنس والمغامرات العابرة، إذ يصعب عليه التواصل مع الآخر مع عدم وجود حب أو شغف، لكنه مع الشريك يكون رقيقاً وحريصاً على إسعاده وتلبية احتياجاته، المرأة السرطان تُعتبر تقليدية جداً ومحافظة بما يخص علاقاتها الحميمة، ومن النادر أن تقدم على علاقة لمجرد المغامرة أو الاختبار.

رجل برج السرطان في الحب والجنس

يعبر عن مشاعره بالأفعال

يُشعرك بالأمان

يشارككِ مشاعره الحقيقية

رجل برج السرطان والجنس يشعركِ بغيرته

رجل برج السرطان والجنس يحاول إبهارك بمظهره

قادر على الاستجابة العاطفية تجاه أي موقف يشعر بأنه يبثّ إليه إشارات حسّية.

يمتلك قدرة اجتذاب المرأة بسهولة بوساطة رقته ونظرته الذائبة ودفء مشاعره.

يحاول إضحاكك

يعرض عليكِ المساعدة في عملك أو دراستك

رجل برج السرطان والجنس تشعرين بشغفه تجاهك

صفات برج السرطان المرأة في الحب