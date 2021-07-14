برج العذراء والجنس يفضل برج العذراء الجنسي لقاءًا أكثر تناغمًا دون الكثير من الفوضى والشناعة، برج العذراء والحب والجنس على استعداد للتجربة من حين لآخر، تفضل هذه العلامة التمسك بالروتين والاحتفاظ به في غرفة النوم.

من صفات برج العذراء والجنس جنس العذراء بطيء وطويل الأمد لأن برج العذراء يمكن أن يستغرق بعض الوقت للإثارة الجنسية.

يسمى برج العذراء بـبرج العفة والشرف، وهو من الأبراج الترابية التى تمتلك طبيعة خاصة،تحتوى شخصية مولود العذراء على قدر كبير جدًا من الغموض فلا يمكن لأحد أن يتوقع ما بداخل هذا الشخص، برج العذراء حساس جدًا ويحب العيش فى هدوء وبدون مشاكل، ولا يحب الأماكن المزدحمة ولا الأصوات العالية ويزعجه الزعيق والنقاشات الحادة.

مولود برج العذراء يعاني من تربية أبنائهم وبالأخص الابن الأول وبشكل أكثر خصوصية لو كان ذكر من مواليد برج الدلو أو الثور، فالدلو استقلاليّ ولا يحب أن يتدخل أحد بشؤونه، والثور عنيد وذو رأي مستقل، لذلك يجب أن يحاول اكتساب المرونة ليوجه النصائح والانتقادات بشكل لائق وبأي وقت.

مواليد العذراء من الشخصيات التي تميل إلى القلق؛ الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى مرض الوسواس. هم يحبّون اقتناء الأشياء المادية المحسوسة، ومن الصعب أن يقبلوا أشياء لا تكون من أفضل النوعيّات المتوفرة.

برج العذراء هو برج ترابي، ويحتل المرتبة السادسة بين الأبراج، ويعتبر حجر الحظ الخاص به هو الجزء العقيقي، والبرج المعاكس له هو الحوت، ويكون مواليد يوم 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر من أصحاب برج العذراء.

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صفات رجل العذراء في العلاقة الحميمة

لا يسعى رجل العذراء الى الجنس من اجل المتعة، بل يعتبره تواصل روحي مع شريكته، ويعتبر الحب أساسي لممارسته.

رغم ان رجل العذراء شهواني، الا انه يتحكم في رغبته الجنسية.

يفضل ان يمارس الجنس مع إمرأة تفهمه وتفهم إحتياجاته ومتطلباته.

يسعى لإسعادها في السرير، ويحب تجربة وضعيات مختلفة وجديدة دائماً كي لا يشعر بالملل.

أكثر الأبراج توافقًا مع برج العذراء في العلاقة الحميمة

يغرم مولود برج العذراء بمواليد برج الحمل، والحوت. أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو السرطان، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل الأسد.

رجل برج العذراء والجنس

رجل برج العذراء والجنس لا يمثل الجنس رغبة أو شهوة.

لا يسعى إليه من أجل المتعة بل يعتبره بمثابة تواصل روحي مع الشريك.

يعتبر الحب شيء أساسي من أجل ممارسته للجنس.

يبحث رجل برج العذراء عن المرأة المنظمة والمخلصة والجميلة والانيقة التي تمتلك قدرات عقلية جيدة.

رجل برج العذراء في الحب والجنس

معلومات عن رجل برج العذراء أنه رجل العذراء واثقا من نفسه، طموح، ويسعي دوما لوضع الأهداف العالية.

معلومات عن برج العذراء الذكر فضولي ويحب معرفة الكثير عن كل ما يحيط به واكتشاف التفاصيل الدقيقة.

يهتم رجل العذراء بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة

شخص ذكي وسريع البديعة ويقوم بتحليل الأمور.

مولود برج العذراء عقلانى أكثر منه عاطفى فإنه عادة ينجذب إلى فتاة تمتاز بالذكاء والفطنة أكثر من انجذابه إلى الجمال الجسدى لذلك من الضرورى ألا تلجأ الفتاة إلى الحب الدراماتيكى والوعود العاطفية والدموع مع الرجل العذراء، فهى ستدفعه إلى البرودة والسخرية والهرب إلى أبعد مكان ممكن .

يحتاج برج العذراء إلى الأمن والإستقرار، ويُحب الرومانسية والإهتمام، وتسعده أبسط الأشياء، ولكنَّه يُواجه مشكلة في الالتزام مع الطرف الآخر ببداية علاقته العاطفية، ولكن بمجرّد أن يثق بشريكه فيُصبح ملتزماً بعلاقته للغاية ويتمسّك بها.

يُظهر برج العذراء مشاعره وحبه من خلال الأفعال والكلام، ويُغرق شريكه بالحب والإهتمام، ويمنح كل ما يملكه لشريكه، ويعمل على بناء علاقة عاطفية مع شريك يستطيع مشاركة كل شيء معه.

يُحب برج العذراء العلاقة العاطفية مع الشخص الناضج والذي يمكنه الثقة به، ويتمتع بمستوى عالي من النشاط والحيوية ومن الحب واللذّة، ويُحب القيام بالأنشطة المُختلفة مع شريكه، مثل تناول العشاء في مطعمه المفضل، ويُحب التحدّث مع شريكه بالأمور المهمة من حول العالم وإجراء المحادثات العميقة معه.

رجل برج العذراء والجنس لا يمثل الجنس رغبة أو شهوة.

لا يسعى إليه من أجل المتعة بل يعتبره بمثابة تواصل روحي مع الشريك.

يعتبر الحب شيء أساسي من أجل ممارسته للجنس.

يبحث رجل برج العذراء عن المرأة المنظمة والمخلصة والجميلة والانيقة التي تمتلك قدرات عقلية جيدة.

برج العذراء والجنس للنساء

من مواصفات امراة برج العذراء والجنس تنجذب إمرأة برج العذراء إلى الرجل المخلص والرومانسي الذي يعطيها الحب والمشاعر التي تحتاجها.

بمجرد أن تقع في الحب تتحول من امرأة خجولة إلى إمرأة مثيرة ولا تتردد في فعل أى شيء يسعد شريكها.

إمرأة رومانسية تمتلك فيض هائل من الحب والحنان تترجم أحاسيسها ومشاعرها من خلال علاقتها الجنسية.

يشترط الحب كشيء أساسي لدى إمرأة برج العذراء من أجل ممارسة الجنس.

برج العذراء والجنس بالتفصيل

برج العذراء والجنس معتدل جنسياً.

دقيق جداً بجسد شريكه.

برج العذراء والجنس متطلّب.

عاشق بدرجة ممتازه وتعابيره قويه.

من مواصفات امراة برج العذراء والجنس تنجذب إمرأة برج العذراء إلى الرجل المخلص والرومانسي الذي يعطيها الحب والمشاعر التي تحتاجها.

بمجرد أن تقع في الحب تتحول من امرأة خجولة إلى إمرأة مثيرة ولا تتردد في فعل أى شيء يسعد شريكها.

إمرأة رومانسية تمتلك فيض هائل من الحب والحنان تترجم أحاسيسها ومشاعرها من خلال علاقتها الجنسية.

يشترط الحب كشيء أساسي لدى إمرأة برج العذراء من أجل ممارسة الجنس.

رجل برج العذراء والجنس لا يمثل الجنس رغبة أو شهوة.

لا يسعى إليه من أجل المتعة بل يعتبره بمثابة تواصل روحي مع الشريك.

يعتبر الحب شيء أساسي من أجل ممارسته للجنس.

يبحث رجل برج العذراء عن المرأة المنظمة والمخلصة والجميلة والانيقة التي تمتلك قدرات عقلية جيدة.

معلومات وحقائق عن برج العذراء