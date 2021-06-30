مولود برج القوس هو البرج التاسع من الأبراج الإثني عشر من دائرة البروج ، أي قوس من دائرة مسار الشمس، برج من الجهة الجنوبية للسماء. تمر الشمس من برج القوس من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، تكون الشمس في هذا البرج عند أواخر الخريف.

الجنس مع رجل القوس هو عادة متعة، فهو لا يعاني من انعدام الثقة المعتاد وكما هو الحال في كل شيء في الحياة، رجل برج القوس والجنس يريد أن يحظى بوقت جيد في علاقاته الجنسية. يمكن أن يكون مشوشًا تمامًا ويغير الكثير من الشركاء الجنسيين ، ولكن هذا يمكن أن يجعله عشيقًا ممتازًا يفهم كيفية إرضاء شريكه.

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صفات رجل القوس في العلاقة الحميمة

تؤثر الطبيعة الحماسية لرجل برج القوس على طبيعة علاقته بالجنس فهو يبحث عن المتعة والأثارة دائماً في حياته كما أنه شخص مندفع في الحب ويمتلك جاذبية كبيرة ولا يتردد في التعبير عن مشاعره وهو ما يعرضه للأستغلال أحياناً من قبل البعض كما أنه شخص طيب وحنون ويمتلك فيض هائل من المشاعر ويبحث دائماً عن المرأة المثيرة التي تمتلك أنوثة كبيرة ويجد في كل إمرأة ميزة وصفة جديدة تجذبه إليها، ويمثل الجنس شيء أساسي في حياة رجل برج القوس فهو يستطيع من خلاله التعبير عن أنفعالاته وتفريغ الطاقة التي بداخله وعندما يقع رجل القوس في الحب يحب دائماً من شريكته أن تبادله الأثارة وأن تحافظ على سخونة المشاعر بينهما فهو رجل سريع الملل ويبحث دائماً عن المثير والجديد، ولا يشترط الحب كشيء أساسي من أجل أن يمارس الجنس وكذلك لا تقف القيود المجتمعية حائلاً أمام دخوله في علاقة جنسية.

برج القوس والجنس للنساء

من مواصفات امراة برج القوس والجنس أنها تمتلك إمرأة برج القوس شخصية أجتماعية تهوى الظهور والبروز كما أنها إمرأة طموحة تصر دائماً على تحقيق أهدافها وتتمتع بأنوثة طاغية فهي إمرأة جميلة تستطيع جذب أى رجل إليها وتتميز بالذكاء ودقة الملاحظة، ويميز إمرأة برج القوس شخصيتها الشجاعة والجريئة التي تعترف بأخطائها ولا تتردد في الأعتذار عنها كما أنها صديقة جيدة تمتلك شبكة كبيرة من العلاقات وتستطيع حل مشاكل أصدقائها وتشاركهم همومهم، وعاطفياً تحب إمرأة برج القوس أن تتمتع بقدر من الحرية والأستقلال في العلاقة وهو ما يسبب لها المشاكل مع الشريك أحياناً.

أكثر الأبراج توافقًا مع برج القوس في العلاقة الحميمة

أكثر الاشخاص توافقاً مع مولود برج القوس هم مواليد ابراج الحمل، الاسد، الميزان والدلو، اما الاقل توافقاً فهما برجي العذراء والحوت.

برج القوس والحب والجنس

تمتلك إمرأة برج القوس شخصية مندفعة في عواطفها لا تتردد في الأفصاح عن مشاعرها ولا تنتظر رد فعل الشريك كما أنها إمرأة مثيرة وجميلة وتبحث عن الرجل المرح والمخلص الذي يبادلها حبها ومشاعرها العاطفية والجسدية حيث يمثل الجنس شيء أساسي في حياة إمرأة برج القوس كما أنها تتمتع بطاقة جنسية عالية، ويشترط الحب كشيء أساسي من أجل أن تمارس إمرأة برج القوس الجنس وعندما تجد الشريك المناسب توهبه حب وسعادة ومتعة غير محدودة وتنتظر منه أن يبادلها نفس مشاعرها.

برج القوس والجنس بالتفصيل

الجنس مع رجل القوس هو عادة متعة، فهو لا يعاني من انعدام الثقة المعتاد ، وكما هو الحال في كل شيء في الحياة فهو يريد أن يحظى بوقت جيد في علاقاته الجنسية، ومن صفات برج القوس والجنس يمكن أن يكون مشوشًا تمامًا ويغير الكثير من الشركاء الجنسيين ، ولكن هذا يمكن أن يجعله عشيقًا ممتازًا يفهم كيفية إرضاء شريكه.

الجنس مع إمرأة القوس تمتلك إمرأة برج القوس شخصية أجتماعية تهوى الظهور والبروز كما أنها إمرأة طموحة تصر دائماً على تحقيق أهدافها وتتمتع بأنوثة طاغية فهي إمرأة جميلة تستطيع جذب أى رجل إليها وتتميز بالذكاء ودقة الملاحظة، ويميز إمرأة برج القوس شخصيتها الشجاعة والجريئة التي تعترف بأخطائها ولا تتردد في الأعتذار عنها كما أنها صديقة جيدة تمتلك شبكة كبيرة من العلاقات وتستطيع حل مشاكل أصدقائها وتشاركهم همومهم، وعاطفياً تحب إمرأة برج القوس أن تتمتع بقدر من الحرية والأستقلال في العلاقة وهو ما يسبب لها المشاكل مع الشريك أحياناً.

رجل برج القوس في الحب والجنس

يتسم رجل برج القوس بالأندفاع والتسرع في إتخاذ القرارات وهو ما يسبب له الكثير من المشاكل ويمثل الوضوح والصراحة أشياء أساسية تميز برج القوس الرجل فلا يتردد في مصارحة الأخرين بعيوبهم مما يخلق لهم قدر من التوتر مع المقربين ومع ذلك لا يقبل رجل القوس النقد من الأخرين ويتحول إلى رجل عصبي وسليط اللسان عندما يتعرض للنقد.

لا يستطيع القيام بالأعمال الروتينية التي تتسم بالثبات والمسؤولية وهو ما يعيق مسيرته المهنية ويعرضه للفشل أحياناً ويمتلك رجل برج القوس شخصية رومانسية وودودة كما أنه رجل متعدد العلاقات فسرعان ما يمل من علاقة قديمة ويدخل في علاقة جديدة وهو ما يؤثر على أستقرار حياته العاطفية والشخصية.

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متأججة وحنان فائض وعندما يقع برج القوس في الحب يحافظ على شريكته مدى الحياة محاولاً إسعادها بشتى الطرق.

ينسجم مولود برج القوس مع الشخصيات المتزنة والقوية التي تتفهم حاجته للاستقلالية، والذين يتواجدون بجانب القوس عندما يكون له مزاج منحرف وخارج عن المألوف لفترة مؤقتة.

يحب برج القوس أن يعبر عن مشاعره بصراحة ووضوح.

يعتبر برج القوس من الأبراج الذين يتمتعون بحبهم للغزل.

قد يميل برج القوس إلى السيطرة في بعض الأوقات.

يحب برج القوس الرجل على التعرف على أشكال مختلفة من النساء.

يعتبر مواليد برج القوس من الأشخاص الحماسيين ويميلون إلى المرح.

يعتبر مواليد برج القوس من الأشخاص الأوفياء الذين لا يحبون الخيانة.

يعتبر مواليد برج القوس من الأشخاص الذين لا يحبون التقيد.

حقائق عن برج القوس