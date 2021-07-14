الميزان يحب الإغواء والمداعبة، لذا فإن الحديث عن الجنس يمكن أن يثيره بسهولة ويؤدي إلى بعض الأعمال الساخنة، ومن صفات برج الميزان والجنس عندما يمارسون الحب.

مولود برج الميزان لا يكون ذلك دائمًا تجربة عاطفية، قد يبدو الرجال والنساء في هذه العلامة هادئين وواثقين ومسيطرين، لكنهم غالبًا ما يكونون غير متأكدين من هويتهم الجنسية.

يحب الإغواء والمداعبة ، لذا فإن الحديث عن الجنس يمكن أن يثيره بسهولة ويؤدي إلى بعض الأعمال الساخنة. عندما يمارسون الحب ، لا يكون ذلك دائمًا تجربة عاطفية. قد يبدو الرجال والنساء في هذه العلامة هادئين وواثقين ومسيطرين ، لكنهم غالبًا ما يكونون غير متأكدين من هويتهم الجنسية.

صفات برج الميزان الجاذبية، فهم يتمتعون بسحر خاص يميزهم عن الكثير من الناس، وهذا يرجع إلى صفاتهم الفريدة، صاحب برج الميزان ودودون ولطيفون للغاية مع الآخرين، وهو ما يزيد من جاذبيتهم، كما أن المولود في برج الميزان لديهم القدرة على كسب حبّ الناس بسرعة وجعلهم أصدقاء لهم بالإضافة إلى كسب ثقتهم.

برج الميزان يحتل المرتبة السابعة بين الأبراج، وهو عبارة عن برج هوائي، ويكون مواليد يوم 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر من أصحاب هذا البرج.

حجر العقيق هو الحجر المناسب لبرج الميزان، ولكل برج حجر كريم يناسبه ويميّزه عن غيره من حيث اللون والخصائص، وبالنسبة لمولود برج الميزان فإن الحجر الكريم المناسب له هو العقيق، الذي يتميّز بألوانه المتعددة مثل البني والأزرق والأبيض والزهري والرمادي والبنفسجي والأصفر والأخضر والأحمر والبرتقالي.

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صفات رجل الميزان في العلاقة الحميمة

تجذبه المرأة الأنيقة والجذابة، إلى جانب تلك المخلصة والتي تملك مشاعر مرهفة وأحاسيس كبيرة

رجل برج الميزان والجنس يشعر بجانبها بالحب الذي يحتاجه، بالتالي يبادلها الحب الكبير ولا يتردد في فعل كل ما يقربه منها.

مولود برج الميزان لا يتخلى عن شريكته بتلك السهولة ويتمسك بها إلى أبعد الحدود ويسعى إلى منحها الاهتمام الكبير.

رجل برج الميزان في الحب والجنس

ينجذب رجل الميزان إلي المرأة الجميلة الأنيقة المخلصة والرومانسية التي تستطيع أن تبادله بالحب والمشاعر التي يحتاجها

رجل كريم في حبه ومشاعره

لا يتردد عن فعل أى شيء يسعد شريكته

لا يتنازل عن حبيبته بسهولة ويسعى إلى لفت انتباهها بكافة الطرق

يشترط الحب كشيء أساسي من أجل أن يمارس رجل برج الميزان الجنس

معلومات عن برج الميزان الذكر أنه رجل يتميّز بالذكاء، فهو موضوعي.

اجتماعي وقادر على بث التفاؤل للآخرين.

يدافع عن الحق، ويبحث دوماً عن العدل في حياته.

لا يحب المواجهة القوية والحادة، بل يفضل الهدوء والسلام.

معلومات عن رجل برج الميزان يساعد الناس على المصالحة وفضّ الخلافات فيما بينهم

برج الميزان والجنس للنساء

مواصفات امراة برج الميزان والجنس تتسم بالرومانسية والعاطفية.

إمرأة مخلصة لشريكها تبحث دائماً عن الرجل الذي يقدر احتياجاتها ومشاعرها ويعطيها الحب التي تنتظره.

عندما تقع في الحب تعطي الأولوية والاهتمام لشريكها.

يمثل الحب لديها رمزاً للاستقرار ولا تستطيع أن تعيش بدونه وهو ما يسبب لها الحزن.

لا تستطيع أن تتحمل البعد والخيانة.

يشترط الحب كشيء أساسي من أجل أن تمارس امرأة برج الميزان الجنس حيث لا يمثل الجنس لديها رغبة أو شهوة بل يمثل وسيلة للتواصل الروحي مع شريكها .

برج الميزان والحب والجنس يتسم بالتسامح وطيبه القلب

لايستطيع ان يحمل داخل قلبه كره تجاه الآخرين ولكنه في نفس الوقت ليس بشخص ساذج

يتعلم من اخطاءه ويأخذ الحذر الكافي تجاه من قام بذاته

يستطيع ان يعطيه فرصة أخرى

شخص مثالي جدًا في العلاقات العاطفية يسعى دائماً إلى الحفاظ على علاقته بالطرف الآخر .

تتميز المرأة الميزان بشخصيتها الساحرة

معلومات عن برج الميزان الانثى أنها تحب الكلام والنقاش والتحدث بمختلف المواضيع

تسعى دوماً إلى موازنة الأمور وتحقيق العدالة والإنصاف

معلومات عن برج الميزان البنت متزنة ولديها روح جذابة، تهتم بالرياضة وتعتبرها جزءاً أساسياً في حياتها

تتمتع المرأة الميزان بأسلوب راقي ودبلوماسي يمكنها من الإقناع والتأثير في الأخرين.

أكثر الأبراج توافقًا مع برج الميزان في العلاقة الحميمة

الابراج التي يتوافق معها الميزان جنسياً هي الجوزاء، الدلو، الحمل، الأسد والقوس.

برج الميزان والجنس بالتفصيل

مواصفات امراة برج الميزان والجنس تتسم بالرومانسية والعاطفية.

إمرأة مخلصة لشريكها تبحث دائماً عن الرجل الذي يقدر احتياجاتها ومشاعرها ويعطيها الحب التي تنتظره.

عندما تقع في الحب تعطي الأولوية والاهتمام لشريكها.

يمثل الحب لديها رمزاً للاستقرار ولا تستطيع أن تعيش بدونه وهو ما يسبب لها الحزن.

لا تستطيع أن تتحمل البعد والخيانة.

يشترط الحب كشيء أساسي من أجل أن تمارس امرأة برج الميزان الجنس حيث لا يمثل الجنس لديها رغبة أو شهوة بل يمثل وسيلة للتواصل الروحي مع شريكها .

برج الميزان والحب والجنس يتسم بالتسامح وطيبه القلب

لايستطيع ان يحمل داخل قلبه كره تجاه الآخرين ولكنه في نفس الوقت ليس بشخص ساذج

يتعلم من اخطاءه ويأخذ الحذر الكافي تجاه من قام بذاته

يستطيع ان يعطيه فرصة أخرى

شخص مثالي جدًا في العلاقات العاطفية يسعى دائماً إلى الحفاظ على علاقته بالطرف الآخر .

تتميز المرأة الميزان بشخصيتها الساحرة

معلومات عن برج الميزان الانثى أنها تحب الكلام والنقاش والتحدث بمختلف المواضيع

تسعى دوماً إلى موازنة الأمور وتحقيق العدالة والإنصاف

معلومات عن برج الميزان البنت متزنة ولديها روح جذابة، تهتم بالرياضة وتعتبرها جزءاً أساسياً في حياتها

تتمتع المرأة الميزان بأسلوب راقي ودبلوماسي يمكنها من الإقناع والتأثير في الأخرين.

ينجذب رجل الميزان إلي المرأة الجميلة الأنيقة المخلصة والرومانسية التي تستطيع أن تبادله بالحب والمشاعر التي يحتاجها

رجل كريم في حبه ومشاعره

لا يتردد عن فعل أى شيء يسعد شريكته

لا يتنازل عن حبيبته بسهولة ويسعى إلى لفت انتباهها بكافة الطرق

يشترط الحب كشيء أساسي من أجل أن يمارس رجل برج الميزان الجنس

معلومات عن برج الميزان الذكر أنه رجل يتميّز بالذكاء، فهو موضوعي.

اجتماعي وقادر على بث التفاؤل للآخرين.

يدافع عن الحق، ويبحث دوماً عن العدل في حياته.

لا يحب المواجهة القوية والحادة، بل يفضل الهدوء والسلام.

معلومات عن رجل برج الميزان يساعد الناس على المصالحة وفضّ الخلافات فيما بينهم.

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