هدية عيدالأم: اختر العطر المثالي حسب برج والدتك

اختر العطر المثالي حسب برج والدتك

إذا لم تختر هدية عيد الأم بعد، بمكنك اختيار عطر مناسب، يتناسب مع شخصيتها وفقا لبرجها:

* الحمل: الحمل مغامر، وحيوي، وواثق، وسريع البديهة، ومتسرع، وعاطفي بشكل عام. أفضل العطور المطابقة لهذا البرج هي رائحة الوردة، الانجليكا، والقرفة الخفيفة، وخشب الصندل، والجاوي، الخزامى الناعمة وغيرها من التوابل والعطور الشرقية. المسك والفلفل والمر تناسبهم أيضاً

* الثور: من المعروف عن الثور ولائهم، وموثوقيته، وصبره، وشغفه، وانغماسه الذاتي. مواليد برج الثور يحبون العطور الترابية، وروائح الزهور، الورد، والعنبر والياسمين وخشب الصندل، والبرغموت. الجريب فروت، والنجيل الهندي، والبلوط، والطحلب، والمسك وزهر البرتقال.

* الجوزاء: الجوزاء متعددة المواهب، بارع، ومثقف، وفضولي، ويحب لفت الانتباه. لذلك فروائح البنفسج، الانجليكا، الغردينيا، والعنبر، والجلد، والمسك، وخشب الصندل والياسمين والكزبرة وجوزة الطيب، والكزبرة والنرجس.

* السرطان: مواليد هذا البرج يتميزون بدفء العاطفة، والخيال، والحذر، ومتقلب المزاج، والابداع. العطور الخفيفة مع لمسة أنثوية كلاسيكية هي الأفضل لهم، اختاري لهم روائح الياسمين والعسل، الماغنوليا، الفانيليا التاهيتية مع جرعة من العنبر أو الجلد، الزنبق الأبيض.

* الأسد: مولود الأسد سخي، خلاق، مؤمن، متحمس، متسلط، ومهووس بنفسه. ظلال من زهر البرتقال والليمون، الورد، الهيل، الياسمين، البرغموت والياسمين وبذور العنبر.

* العذراء: مولود هذا البرج خجول جدا، دقيق، يمكن الاعتماد عليه، يحب التحليل، ومثالي. العطور المطابقة لسماتها هي نفحات الورد، زهر البرتقال، الزنبق واليوسفي. أي رائحة خفيفة وكلاسيكية.

* الميزان: دبلوماسي جدا، رومانسي، ساحر، منغمس في الملذات والفكر وغيور. تناسبه الروائح البهيجة مثل الفواكه، الأزهار، ومزيج الجريب فروت، السوسن.

* العقرب: غالباً ما يوصف مولود العقرب بالغموض، والعاطفة، والمغناطيسية والسرية. تجذبه الأزهار والمسك والعطور مثل روائح الخشب والفلفل الأسود الحار والمسك والشوكولاتة.

* القوس: متفائل وفكاهي وصادق، وحكيم، ولكن سمته الأولى هي الجرأة والانفتاح من روائحه المفضلة الروائح الحلوة مثل العسل، السروـ وورق الغار.

* الجدي: عملي جدًا، يتميز بالحكمة والانضباط الذاتي، والولاء والواقعية. تناسبه الروائح الباردة والمنعشة مثل الخشب الوردي، الطحالب الخشبية، والياسمين والأعشاب والأخشاب الدافئة، فانيليا تاهيتي واللبان.

* الدلو: شخصية ودية، إنسانية وعفوية وصادقة ومستقلة ويمكن التنبؤ بصفاته. يفضل الروائح الأنيقة، والبسيطة، والكلاسيكية مثل الفانيليا الحلو، والحمضيات، وأوراق اللوتس، زهر البرتقال، روزماري.

* الحوت: حساس، متعاطف ويتمتع بخيال واسع، وهو مغرم بالعطور. يفضل رائحة فريزيا والياسمين وزنبق الماء الوردي وخشب الصندل أبيض، الفانيليا، المارشميلو، الغردينيا، كريم بروليه وخشب الأرز.