أمراض قد يسببها الشعور بالبرد

حذر الخبراء من أن الشعور بالبرودة طيلة الوقت، خاصة في منطقة الأطراف قد يكون مقدمة للإصابة بعدة أمراض. وتعاني النساء من هذه المشكلة أكثر من الرجال نتيجة لطبيعة تركيب الجسم. ومن بين هذه الامراض:

مشاكل الغدة الدرقية : لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونها الذي يبطئ عملية الأيض، مما يمنع محرك الجسم من إنتاج حرارة كافية.

انخفاض مستوى الحديد في الجسم : يجلب الحديد الحرارة إلى خلايا الجسم، من خلال حمل الأكسجين، ومشكلة نقص الحديد قد يسبب الشعور بالبرودة.

مشاكل في الدورة الدموية : تعيق هذه المشاكل عملية تدفق الدم إلى أطراف الجسم، وهي أيضا تدل على أن القلب لا يضخ الدم بفعالية، أو أن هناك انسدادا في الشرايين .

نقص فيتامين ب 12: يحتاج الجسم هذا الفيتامين لصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى مختلف أنظمة الجسم وتشعره بالحرارة.