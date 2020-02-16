برنامج غذائي لخسارة 8-10 كيلوجرامات في أسبوع

هل ترغبين في خسارة (8-10) كيلوجرام خلال 3 أسابيع، بعض أنواع الريجيم يمكن ان تكون مملة. نقدم لك برنامج غذائي متنوع يتطلب بعض الخطوات الهامة لنجاحه، مثل المواظبة وتجنب الملل، وعمل التمارين الرياضية لمساعدة الجسم على التخلص من السموم، والوصول لنتائج مشجعة.

البرنامج الغذائي للأسبوع الأول:

الفطور (موحد):

تفاحة + كوب شاي أو قهوة بدون سكر + بيضة مسلوقة .

الغذاء (اختياري) من القائمة التالية:

اليوم الاول : سمك مشوي او دجاج مشوي 250 غرام + سلطة مشكلة

اليوم الثاني : 2 بيض مسلوق + قطعتين جبن مثلث + قطعة توست .

اليوم الثالث : صدر دجاجة مشوي / سلطة خضراء مشكلة.

اليوم الرابع : زبادي + 2 تفاح + موزة

اليوم الخامس : خضار مطهو على البخار بأي كمية و أي نوع من الخضار (جزر- كوسة- فاصوليا- بازلاء- أوراق السبانخ- بامية).

اليوم السادس : فواكه أي كمية و أي نوع.

اليوم السابع : كوب حليب + 7 تمرات.

العشاء (موحد) :

عبارة عن كوب شوربة عدس ( تُحضر من غير زيت او ملح كمية من العدس + كرفس + جزر + عصير ليمون ) + 1 زبادي طبيعي

البرنامج الغذائي للأسبوع الثاني:

الفطور (موحد):

2 بيض مسلوق او 2 زبادي عادي + كوب شاي او قهوة من غير سكر + كوب ماء مع ملعقة عسل طبيعي و ملعقة ماء ورد + عصير جزر

الغذاء (اختياري) من القائمة التالية:

سمك مشوي + حساء

دجاج مشوي + سلطة خضار

بيض مغلي(مسلوق) + سلطة خضراء

كوب حليب + 7 تمرات

العشاء (موحد):

2 زبادي نصف دسم أو منزوع الوجه + تفاحة + كمثرى

البرنامج الغذائي للأسبوع الثالث

الفطور (موحد):

2 زبادي نصف دسم أو منزوع الدسم+ تفاحة + كمثرى

الغذاء (اختياري) من القائمة التالية:

سمك مشوي + حساء

دجاج مشوي + سلطة خضار

بيض مغلي(مسلوق) + سلطة

كوب حليب + 7 تمرات

العشاء (موحد):

2 زبادي عادي منزوع الدسم أو نصف دسم + كوب شاي او قهوة من غير سكر + كوب ماء مع ملعقة عسل طبيعي و ملعقة ماء ورد + عصير جزر.

ملاحظة:

- يمكن تكرار اي اختيار او التنويع على مدار الاسبوع لكن الطبخ يكون بطريقه صحية ، كما سبق الملح ممنوع تماما .

- كميه اللحوم لا تتعدى 250 غ .(قطعة لحم بحجم الكف أو قطعتين صغيرتين).

- البيض : مسلوق والعدد بيضتين كحد اقصى .