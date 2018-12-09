اصنعيه بنفسك: بسكويت السكر لعيد الميلاد

بسكويت السكر اللذيذ والسهل والمزين بالكريمة. هذه الكوكيز مناسب لموسم العطلات والاعياد.

المكونات:

3 أكواب من الطحين ، زائد ملعقة

2 ملعقة شاي مسحوق الخبز

½ ملعقة صغيرة من الملح

1 قالب صغير من الزبدة

1 كوب (200 غرام) سكر

1 بيضة كبيرة بدرجة حرارة غرفة

2 ملعقة طعام حليب

2 ملاعق صغيرة مستخلص الفانيلا

الكريمة:

2 كوب (240 غرام) مسحوق السكر

2 ملعقة صغيرة شراب الذرة الخفيفة

½ ملعقة صغيرة من مستخلص

3 ½ ملاعق كبيرة من الحليب تستخدم أكثر أو أقل حسب الحاجة

ملون غذائي

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت (177 درجة مئوية). يوضع ورق البرشمان على صينية الفرن وتوضع جانباً.

في وعاء الخلط ، يخفق الطحين ، ومسحوق الخبز والملح. ويوضع جانبا.

في وعاء خلط كبير باستخدام خلاط كهربائي، تخلط الزبدة والسكر جيداً. يخلط البيض والحليب ومستخلص الفانيلا حتى يتم دمجهما بشكل كامل.

تضاف المكونات الجافة ببطء وتخلط حتى تمتزج.

تقسم العجينة إلى نصفين. يدحرج كل نصف على سطح عليه دقيق إلى سماكه ¼ بوصة ، ثم تقطع باستخدام قطاعة البسكويت بحجم 2 إلى 3 بوصة. أعد تدوير أي لف العجينة وقم بقطع المزيد من الكعك حسب الحاجة. توضع الكوكيز على بعد 2 بوصة على الصينية.

تخبز في دفعات منفصلة على درجة 350 فهرنهايت لمدة 8-10 دقائق او حتى تنضج.

تبرد صينية الخبز لمدة 5-10 دقائق.

الكريمة:

في وعاء خلط كبير ، يخفق السكر البودرة وشراب الذرة ومستخلص الفانيليا والحليب (ابدأ بـ 3 ملاعق) حتى تمتزج بشكل جيد. إذا لزم الأمر ، إضافة المزيد من الحليب لتقليل الكريمة أو إضافة المزيد من مسحوق السكر لجعلها أكثر سمكا.

تقسم الكريمة الى أوعية صغيرة ويضاف ملون الطعام حسب الحاجة. يمكنك إضافة كمية قليلة من السكر البودرة للوصل إلى التناسق المطلوب.