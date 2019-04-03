بسكويت الشوفان بالزنجبيل

بسكويت الشوفان بالزنجبيل وصفة سهلة لاعداد بسكويت هش وشهي..

مقادير:

¾ كوب من زبدة اللوز الكريمية غير المالحة (أو زبدة الفستق)

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

1/3 كوب من العسل

¼ كوب من الدبس

3/4 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من القرفة

½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

¼ ملعقة صغيرة من البهارات المتنوعة

¼ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة

¼ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

1 ملعقة صغيرة من روح الفانيلا

2 كوب من الشوفان

الطريقة:

نحضر صينية أو بايركس مبطنة بورق الزبدة أو قوالب الكب كيك السيليكون

في اناء على نار متوسطة، نخلط زبدة اللوز، زيت جوز الهند، العسل، الدبس، الملح، والبهارات، نطهوهم ونحركهم حتى يذوب كل شيء ويمتزجوا ويصبحوا خليطا ناعماً.

أبعدي المزيج عن النار، وحركيه مع الفانيلا ثم ضعي الشوفان

بعد خلط جميع المكونات ضعي الخليط في القالب

ضعي القالب في الثلاجة لمدة ساعتين الى ثلاث ساعات