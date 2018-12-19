بسكويت القرفة والزنجبيل للكريسماس

بسكويت القرفة والزنجبيل للكريسماس

المقادير:

1 كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة

¾ كوب سكر ناعم

2 ½ كوب دقيق

2 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بابكنج باودر

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

رشة ملح

الطريقة:

نضع السكر والزبدة في وعاء مناسب ونخفق جيداً حتى يصير الخليط ناعم وهش

نضيف البيض والفانيليا ونخفق مرة أخرى. في وعاء آخر نخلط الدقيق والبايكنج بودر، الزنجبيل، القرفة والملح.

خليط المواد الجافة الى خليط الزبدة بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على عجينة ملساء.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة ربع ساعة. نخرج العجينة من الثلاجة ونفردها بسمك نصف سم وتقطع بقطاعات البسكويت.

نرص البسكويت في صواني الخبز ويخبز في فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة أو حتى يتحول الى اللون الذهبي.