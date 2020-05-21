حلى بسكويت النسكافيه والشوكولاته البارد لافضل تحلاية بعد الافطار.

المقادير :

3 باكيت بسكويت شاي

2 كوب شوكولاته ذائبة

3 ملاعق صغيرة نسكافيه

3 ملاعق صغيرة سكر

2 كوب حليب

2 ملعقة فانيليا

الطريقة:

ضعي في قدر صغير 3 ملاعق نسكافيه والسكر والماء إلى حين أن تغلي، واتركيه جانباً.

أحضري البسكويت واغمسيه بالنسكافيه وضعيه في وعاء بايركس.

اسكبي الشوكولاته فوق البسكويت.

اغمسي مرة أخرى البسكويت وضعيه فوق طبقة الشوكولاته، ثم اسكبي فوق البسكويت طبقة شوكولاته.

فتتي على وجه البايركس فوق الطبقات البسكويت وضعيه في الثلاجة.