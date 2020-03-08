بسكويت اليانسون المنزلي

وصفة شهية لعمل بسكويت اليانسون في المنزل لعائلتك واطفالك.

المقادير:

4 كوب دقيق

4 بيض

عصير ليمونة

فانيليا

كوب وثلث سكر

ثلث كوب زبدة

2/3 كوب زيت

1 ملعقة كبيرة يانسون

1 ملعقة صغيرة شمر

2 ملعقة صغيرة بايكنج بودر

سمسم للوجه

رشة ملح

الطريقة :

يطحن اليانسون والشمر طحن خشن، ثم يخلطوا مع الدقيق والبايكنج بودر والملح.

يطحن السكر حتى يصبح ناعم الحبيبات، ثم يخفق مع البيض والفانيليا وعصير الليمونة.

تذاب الزبدة وتخلط مع الزيت، ثم تضاف للبيض مع استمرار الخفق.

يضاف خليط الدقيق مع الخفق حتى نحصل على خليط متجانس بقوام يشبه قوام الكيك.

تدهن صينية بالزبدة وترش بالدقيق، ثم يصب فيها الخليط ويزين الوجه بالسمسم.

يخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة ويختبر نضجه بعود خشبي.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً، ثم تقطع الى مستطيلات متوسطة الحجم.

يرص البسكويت في صينية أكبر حجماً ويوضع في فرن مسخن مسبقاً، حتى يتحمص ويتحول الى اللون الذهبي.