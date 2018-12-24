بسكويت الكريسماس اللذيذ

هل جربتي كل اصناف البسكويت ولم تجدي النوع المناسب للكريسماس، في مطبخ البوابة سنعلمك أفضل بسكويت لعيد الميلاد..

المكونات:

عجينة البسكويت:

¾ كوب زبدة غير مملحة ، بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر

2 بيض

2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

2 ½ كوب طحين

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

½ ملعقة صغيرة ملح

الكريمة:

2 كوب سكر بودرة

1 ½ ملعقة طعام مسحوق الميرانغ

¼ كوب + 2 ملاعق طعام من الماء الدافئ

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ملون طعام

الزينة:

الطريقة:

في خلاط قائم تخفق الزبدة والسكر معاً.

يضاف البيض والفانيليا.

يضاف الطحين ومسحوق الخبز والملح. يمزج جيدا.

يغطى بغطاء بلاستيكي وتُبرد في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

اثناء تبريد العجينة ، قم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة 400 فهرنهايت ، ثم قم بإعداد صينية الفرن مع البارشمان.

على سطح مرشوش بالطحين، تفرد العجينة إلى سماكة ¼ ثم باستخدام قاطعة البسكويت تقطع الاشكال المطلوبة وتوضع على الصينية.

تخبز لمدة 8-10 دقائق. توضع جانبا لتبرد.

رويال كريمة:

في خلاط قائم مع تخلط بودرة السكر، ومسحوق الميرانغ والفانيلا على سرعة منخفضة.

بمجرد التجانس ، قم بتبديل الخلاط إلى سرعة عالية واترك الخليط حتى تتكون قمم صلبة وخليط لامع.

تقسم إلى أطباق منفصلة وتضاف بضع قطرات من ملون الطعام المطلوب.

توضع الكمية في كيس الكريمة وتقص الحافة.

تزين قطع البسكويت بالكريمة والزينة المتوفرة.