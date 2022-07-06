بسكويت محشي بالتمر اللذيذ هذه الوصفة صحية وشهية ومتوارثة، فالجدات كن يقمن باعدادها وتحضيرها للمناسبات العائلية والاحتفالات.

بسكويت محشي بالتمر اللذيذ

المكونات:

1 كوب شوفان

1 كوب دقيق معجنات منخول

1 كوب سكر بني معبأ ، مقسم

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبدة طرية

¾ رطل من التمر المقطّع إلى مكعبات

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

بسكويت محشي بالتمر اللذيذ

الطريقة:

الخطوة 1

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).

الخطوة 2

يُمزج الشوفان ودقيق المعجنات وكوب من السكر البني وصودا الخبز والملح في وعاء كبير. اخلطي الزبدة حتى تتفتت. ضعي نصف الخليط في قاع صينية خبز مربعة 9 بوصة.

الخطوة 3

يُمزج التمر والماء و 1/3 كوب من السكر البني المتبقي في قدر صغيرة على نار متوسطة. يُغلى المزيج ويُطهى حتى يتماسك. يُضاف عصير الليمون ويُرفع عن النار. وزعي الحشوة على القاعدة ووزعي خليط الفتات المتبقي فوقها.

الخطوة 4

تُخبز في الفرن المسخن مسبقًا حتى يتم تحميص الجزء العلوي قليلاً ، من 20 إلى 25 دقيقة. تبرد قبل تقطيعها إلى 12 مربعًا.

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