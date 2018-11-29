جميلة البوابة: ما هي أفضل أنواع مقشرات البشرة؟

معظم المقشرات تستخدم السكر

التقشير هو افضل طريقة للتخلص من الترسبات والشوائب التي تتراكم على البشرة، لذلك احرصي على القيام بالتقشير ولو مرة واحدة كل 14يوم للحصول على الفوائد.

وفيما يلي بعض أفضل حلول التنظيف البسيطة التي يمكنك إجراؤها في المنزل:

مقشر الجسم بالسكر والموز

أنت بحاجة الى موزة ناضجة، ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وربع ملعقة طعام من خلاصة الفانيليا.

توضع المكونات معا في وعاء وتخلط. الهدف هو تسهيل تطبيق المقشر على البشرة ، ولكن إذا كانت رقيقة جدًا ، فلن تعمل بفعالية.

مقشر الطماطم والسكر

يعتبر السكر المحبب الدعامة الأساسية في جميع المقشرات المنزلية أما الطماطم فسوف يعمل على تطهير البشرة وزيادة النضارة. كل ما تحتاجين له هو قطع من الطماطم تخلط مع السكر المحبب.

يسحق الخليط بلطف ويطبق على البشرة النظيفة ثم يشطف بالماء بعد 20-30 دقيقة.

مقشر الفانيلا وجوز الهند

هذا المقشر منزلي الصنع بسيط جدا وقادر على صنع العجائب لجلدك. بينما يضيف زيت جوز الهند المميز العديد من الفوائد الصحية للبشرة.

أنت بحاجة الى نصف كوب من زيت جوز الهند، ونصف كوب من السكر البني ونصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. تخلط المكونات ويستخدم مباشرة على البشرة.

مقشر الملح واللافندر

معظم المقشرات تستخدم السكر ولكن هذا المقشر المطهر مصنوع من الملح ، واللافندر .

ويفضل استخدام الملح على الاقدام واليدين وليس الوجه.