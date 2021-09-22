تعد البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم، يجعل لها دورفي تعزيز صحة الشرايين والقلب وضبط مستويات ضغط الدم، وعنصر البوتاسيوم مهم جدًا للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والمحافظة على مستويات ضغط الدم بالمعدلات الطبيعية.

تعتبر أيضاً البطاطا الحلوة مصدر للنشويات والكربوهيدرات وهي مصدر أساسي للطاقة في الجسم، وممكن أن تكون البطاطا الحلوة وجبة مثالية لمن يريدون زيادة وزنهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن.

وفي هذا المقال نقدم لكم بطاطا حلوة بحشوة الصلصة المكسيكية الكمية ٤ أشخاص، ويمكن إستبدال اللبنه بجبنة الفيتا، ويمكن إستعمال البطاطا العاديه:

بطاطا حلوة بحشوة الصلصة المكسيكية

مقادير بطاطا حلوة بحشوة الصلصة المكسيكية

٤ بطاطا حلوة، حجم وسط

زيت زيتون

١ كوب بندورة، مفروم ناعم

١ بصل صغير، مفروم ناعم

٢ ملعقة كببرة كزبرة (أو بقدونس)، مفروم ناعم

١ فلفل أخضر حار، مفروم ناعم

١ ملعقة صغيرة بودرة الثوم (أو ١ حص ثوم مهروس)

عصير ليمونة

ملح، حسب الرغبة

١/٢ كوب لبن

١/٤ كوب لبنة

١/٢ ملعقة صغيرة برش ليمون، إختياري

طريقة تحضير بطاطا حلوة بحشوة الصلصة المكسيكية

أولاً يحمّى الفرن على درجة ١٨٠ مئوية.

ثم تغسل البطاطا وتنظّف القشرة جيداً. بإستعمال الشوكه يعمل فتحات متفرقة بالبطاطا.

ثم تغلّف صينية الخبز بورق قصدير أو ورق الزبدة. توضع الحبات على الصينية، تدهن البطاطا بالقليل من زيت الزيتون وتوضع بالفرن لمدة ٤٥-٦٠ دقيقة.

طريقة تحضير الصلصة

تخلط البندورة والفلفل الحار والبصل وبودرة الثوم والكزبرة والليمون والملح في زبدية وتوضع في الثلاجة لحين إستواء البطاطا.

طريقة تحضير صوص اللبن

يوضع اللبن مع اللبنه وبرش الليمون في زبديه صغيرة، وتخلط جيداً.

ترفع الصينية من الفرن عندما تستوي البطاطا ويسهل غرس الشوكه فيها. تترك جانباً لمدة ٥-١٠ دقائق.

تشق حبات البطاطا من الاعلى بالسكين لعمل جيوب أو فتحات خفيفة مع الانتباه أن لا تقطع السكين الحبات إلى نصفين!

توزع كمية وافرة من الصلصة داخل فتحات البطاطا وتزيّن بخليط اللبن (إختياري) وتقدم دافئة.

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