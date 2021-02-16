فوائد البطاطا الحلوة لا تعد ولا تحصى، ويمكن استخدام البطاطا الحلوة في الكثير من الوصفات مثل المتبل والشوربات والبرياني والحلويات وغيرها الكثير.

تناول البطاطا الحلوة مهم جدًا،تعد البطاطا الحلوة من أشهر مصادر فيتامين أ، ومضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك. وتعتبر البطاطا الحلوة مصدر غني للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة القوية، بالإضافة الى الالياف الغذائية.

تحتوي البطاطا الحلوة بشكل أساسي على فيتامين (أ) مضاد الاكسدة بيتا كاروتين، بالإضافة الى العديد من الفيتامينات والمعادن الاساسية مثل : حمض البانتوثينيك (فيتامين ب5)، البيريدوكسين (فيتامين ب6)، والثيامين (فيتامين ب1)، والنياسين، والريبوفلافين، وكل من فيتامين (ج)، وفيتامين (إي)، والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد .

ويفضل استهلاك البطاطا الحلوة لأنه تناول البطاطا الحلوة يجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، فمن المعروف بأن عنصر البوتاسيوم مهم جدًا للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والمحافظة على مستويات ضغط الدم بالمعدلات الطبيعية، وكل 100 غم من البطاطا الحلوة النيئة تحوي ما يقارب 337 ملغم بوتاسيوم.

النشويات الموجودة في البطاطا الحلوة تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 غم منها مشوية تمدنا بما يقارب 89 سعر حراري، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب.

إن جذور البطاطا الحلوة كبيرة. يمكن لبعض العينات المعلقة أن يصل طولها إلى 30 سم ويصل وزنها إلى 3 كجم. حتى أوراق البطاطا الحلوة يمكن أن تؤكل ، ولكن فقط إذا لم تبدأ النباتات في التحول إلى اللون الأصفر وتتلاشى.

فوائد البطاطا الحلوة

فوائد البطاطا الحلوة لتعزيز صحة القلب والشرايين

غنى البطاطا الحلوة بالبوتاسيوم ، يجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم ، فمن المعروف بان عنصر البوتاسيوم مهم جدا للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والمحافظة على مستويات ضغط الدم بالمعدلات الطبيعية ، وكل 100 غم من البطاطا الحلوة النيئة تحوي ما يقارب 337 ملغم بوتاسيوم.

فوائد البطاطا الحلوة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي

يوصى عادة بتناول كمية يومية من الالياف الغذائية لا تقل عن 25 -30 غرام. وللأسف بان اغلب الاشخاص لا يتناولون هذه الكميات اغلب الايام، مما قد ينتج عنه الاصابة بالمغص المعوية والامساك. وتعتبر البطاطا الحلوة أحد الاغذية الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد بالفعل في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتلين البراز والوقاية من الامساك.

فوائد البطاطا الحلوة لإمداد الجسم بالطاقة

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الاساسي للطاقة في الجسم، وكل 100 غم منها مشوية تمدنا بما يقارب 90 سعر حراري، تناول البطاطا الحلوة قد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة اوزانهم والتخلص من النحافة ان تم ادخالها ضمن نظام غذائي متوازن.

فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري

تعتبر البطاطا الحلوة ذات مؤشر جلايميكي منخفض Low GI، وتناول البطاطا الحلوة قد تساعد في خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الانسولين عند مرضى السكري، فهي مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة والالياف الغذائية .

فوائد البطاطا الحلوة لتقوية المناعة

تناول البطاطا الحلوة مصدر غني وعالي في كل من فيتامين C وبيتا كاروتين، فأنها ستلعب دور كبير في تقوية المناعة وتعزيزها عن طريق تحييدها للجذور الحرة، ومكافحة الالتهابات والامراض، وخاصة امراض البرد والشتاء، كما وباحتواء البطاطا الحلوة على مادة الكولين Choline، فهي تساعد على الاسترخاء وعلاج الارق وتحسين التعلم والذاكرة والتقليل من الالتهابات المزمنة. كما وان تنالوها يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي والربو.

فوائد البطاطا الحلوة لصحة البشرة والعيون

بما ان البطاطا الحلوة هي مصدر رائع لفيتامين أ المعروف بفيتامين الجمال، والبيتاكاروتين كمضاد اكسدة قوي وضروري لتحييد الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، بالتأكيد سيكون للبطاطا دور كبير في زيادة بشرتك نضارة واشراقا! كما وان البيتا كاروتين معروف بأهميته للحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر! وكذلك الامر بالنسبة لفيتامين (ج) وفيتامين اي كونهما نوعان من مضادات الاكسدة القوية.

فوائد البطاطا الحلوة المضاد للسرطان

في بعض الابحاث التي تم اجرائها وجد بان البطاطا الحلوة قد تلعب دور كبير في مكافحة بعض انواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستاتا وسرطان القولون. وبصفتها غنية في مركبات الفلافونويد فهي تساعد في الحماية من سرطان الرئة وسرطانات الفم.

فوائد البطاطا الحلوة للوقاية فقر الدم

باعتبار البطاطا الحلوة مصدر للحديد والفوليت بالتأكيد سيكون لها دور عظيم جدًا في الوقاية من الانيميا وفقر الدم، وينصح بها بشكل خاص للحوامل كوجبة خفيفة سهلة الهضم تساعد في امدادهم بما يحتجنه من عناصر غذائية مهمة.

فوائد قشر البطاطا الحلوة

قشرة البطاطا الحلوة مصدرٌ جيدٌ بالألياف الغذائية، لأنها تساعد الألياف على الشعور بالشّبع، وتدعم صحة النبيت الجرثومي المعوي، وتضبط مستويات الكوليسترول والسّكر في الدم.

قشور البطاطا الحلوة مصدرٌ لمضادات الأكسدة فهي تحتوي البطاطا الحلوة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وتحديداً البيتا كاروتين، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وحمض الكلوروجينيك، والتي تُساعد على تقليل خطر إصابة الخلايا بالتلف، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب والسّرطان، ونظراً إلى أنَّ مضادات الأكسدة تتركز في القشرة، فإنَّه يُنصح بتناولها.

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