بطاطا مشوية مع البروكلي

البطاطا مشوية مع البروكلي، وجبة عشاء نباتية سهلة تستخدم مكونات بسيطة لعمل وجبة لذيذة.

المكونات:

بطاطا مشوية

4 بطاطا روسية

1 ملعقة طعام زيت زيتون

ملح

صلصة بروكولي

½ رطل زهرات البروكلي المجمدة

3 ملعقة طعام زبد

3 ملعقة طعام طحين متعدد الاستعمالات

3 أكواب حليب كامل

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

6 أوقية شيدر، متوسطة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 400 فهرنهايت. يوضع البروكلي جانبا ثم يقطع إلى قطع صغيرة ثم يوضع جانبًا حتى يصبح جاهزًا للاستخدام.

تغسل البطاطا جيدًا ، ثم تجفف بمنشفة ورقية أو منشفة نظيفة. تستخدم شوكة لعمل عدة ثقوب في قشرة البطاطا. يصب زيت الزيتون في طبق صغير ، ثم تدهن البطاطا بالزيت. توضع البطاطا المغطاة بالزيت على صينية الفرن، وترش بالملح بسخاء. تخبز البطاطا لمدة 45-60 دقيقة أو حتى تنضج.

في نهاية وقت الخبز ، ابدأ في تحضير صلصة الجبن. تضاف الزبدة والدقيق إلى وعاء صلصة متوسطة ، ثم يوضع الوعاء على نار متوسطة. تخفق الزبدة والدقيق معا لتذوب. استمر في الطهي لمدة دقيقة واحدة لإزالة نكهة الدقيق، ولكن لا تدع الطحين يتحول الى اللون البني.

يخفق الحليب في خليط الزبدة والدقيق. عندما يصل إلى النضج ، ويثخن. تخفض الحرارة إلى أدنى مستوى. تضاف الصلصة البيضاء مع الملح ومسحوق الثوم.

يضاف القليل من الشيدر الممزوج إلى الصلصة على دفعات، يخفق حتى يذوب بالكامل قبل إضافة دفعة تانية. بمجرد ان يذوب جبن الشيدر في الصلصة ، يضاف البروكلي المفروم. تترك الصلصة فوق نار منخفضة ، مع التحريك في بعض الأحيان ، للحفاظ على الدفء.

عند الانتهاء من البطاطا ، باستخدام سكينة يعمل شق في سطح البطاطا وتهرس بالشوكة. توضع البطاطا على طبق ، وتغرف كمية من الجبن والبروكلي فوق كل حبة بطاطا.