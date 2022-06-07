بطاقات تهنئة بمناسبة الحج 2022، بطاقات تهنئة بالحج.صور تهنئة الحجاج، عبارات حج مبرور وسعي مشكور، أدعية للحاج عند عودته

الحج هو الركن الخامس من الأركان التي يقوم عليها الإسلام، وفرض الله تعالى الحج على المسلمين مرة واحدة لمن استطاع منهم، فيأتي المسلمون من كل أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، ويغسل المسلم من ذنوبه ويرجع كما ولدته أمه.

بطاقات تهنئة بمناسبة الحج 2022

بطاقات تهنئة بمناسبة الحج 2022، مبروك الحج تقبل الله

بطاقات تهنئة بمناسبة الحج 2022، تقبل الله حجكم وعوداً حميداً إلى دياركم بإذن الله تعالى.

بطاقات تهنئة بمناسبة الحج 2022، حج مبرور وسعي مشكور.

لبيك اللهم لبيك... حج مبرور

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

بطاقات تهنئة بمناسبة الحج 2022، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

بطاقات تهنئة بمناسبة الحج 2022، حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.

بطاقات تهنئة بمناسبة الحج 2022، بالسلامة يا حجاج بيت الله وهنيئاً لمن سيعود كما ولدته أمه.

بطاقات تهنئة بالحج صور تهنئة الحجاج

عبارات حج مبرور وسعي مشكور

لكل الأحباب الحجاج، تقبل الله منكم وحجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

الحج دعوة من الله لزيارة بيته تأتي متى ما شاء سبحانه، تقبل الله منكم وبارك بمن سعى، تقبل الله حجكم.

حججت وربي يتقبل حسن النية والعمل، أهلاً وسهلاً برجوعك.

تقبل الله سعيك وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.

تقبل الله طاعاتكم وغفر ذنوبكم، حجًا مقبولًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وتجارة لن تبور.

تقبل الله منكم صالح الأعمال وجعلها خالصة لوجهه ورزق الله كل مسلم يريد الحج والعمرة.

يا حاج بيت الله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا.

تقبل الله نسكك، وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.

أدعية للحاج عند عودته

تقبل الله أعمالكم وأعادكم إلى أهلكم سالمين غانمين يا حجاج بيت الله، حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا يا رب.

هنيئاً لهم، نتمى لهم حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً، اللهم ارزقنا حجة تغفر بها ذنوبنا وترحمنا.

ذكرناكم والذكرى مؤرقة أحببناكم ملء قلوبنا فتهنئة خاصة لكم، تقبل الله منكم مناسك الحج.

اللهم تقبل من الحجاج حجهم ولا تحرم القائمين عليهم أجرهم، هنيئاً لمن سيعود كما ولدته أمه، حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً بإذن الله.

اللهم تقبل منا ومن جميع حجاج بيتك ولا تخيب رجاءنا واستجب دعاءنا.

تقبل الله حجك وغفر ذنبك.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب، اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين، اللهم آمين.

نفرش الدار ورداً استقبالاً لهم فقد كانوا ضيوف الرحمن نردد لهم: حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً تصلون بالسلامة يا حجاج بيت الرحمن. الليلة ليلة رجوع حجاج بيت خالق الكون، حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا، اللهم اقبل الأعمال والطاعات من جميع أحبتي المسلمين والمسلمات.

حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة ميمونة إن شاء الله لحجاجنا الأكارم.

الرد على تهنئة الحج

ذنوب مغفورة لكم ولأحبابكم.

بارك الله بك ورزقك بخير منها.

بارك الله بكم، ورزقكم الله حجّا مباركا مقبولاً إن شاء الله.

حجًا مبرورًا وسعيًا مشكور لكم أيضًا إن شاء الله.

رزقكم الله زيارة بيته الحرام والطوافق مع حجّاجه ان شاء الله.

تقبّل الله منّا وزمنكم، وأحسن ختامنا أجمعين.

وإيّاكم ان شاء الله، أسأله تعالى أن يرزقكم بحجة تامة على خير ما يرام.

بارك الله بكم وأحسن إليكم.

حيّاكم الله ورزقكم الله بمثثلها.

الله يجعلها مقبولة، ويرزقكم بمثلها وأحسن.

الرد على حج مبرور وسعي مشكور

جمعنا الله وإيّاكم في حرمه الشريف.

بارك الله فيك، وأسأله تعالى أن تكون من حجّاج بيته في أعوام قادمة.

عافاك الله وكتب لك أجر حجّة.

ذنوب مغفورة لنا ولكم ان شاء الله.

وإيّاكم بالخير، الله يرزقك زيارة بيته الحرام.

صحبةً ان شاء الله، جمعنا الله في دياره المقدّسة.

تقبّل الله منّا ومنكم.

بارك الله بكم، ورزقكم بخير ما تتمنون.

الله يقسم لكم زيارة البيت والوقوف بعرفة.

تقبّل الله منكم الطاعات، ورزقكم بأحسن منها.

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