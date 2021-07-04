بطاقات تهنئة عيد الاضحى المبارك

اجمل بطاقات التهنئة بعيد الاضحى المبارك يقدمها لكم "موقع البوابة"،عيد الأضحى هو من أجمل المناسبات الخاصة بشهر الحج له فرحة جميلة يتجمع فيه الأهل والأحباب والأصدقاء ويرسلون بطاقة تهنئة بالعيد الاضحى إلى كل من يحبونهم.

عيد الأضحى يُدخل الفرح والسرور إلى قلوب الجميع صغاراً كانوا أم كباراً، حيث يلتقي به الأقارب والأصدقاء، وفي العيد يذهب المسلمون في الصباح لتأدية صلاة العيد، ثمّ يذبحون الأضاحي ويوزّعونها على الأقارب والمحتاجين.

وما قيمة فرحة العيد إذ لم نتشاركها مع الأحباب والأصدقاء؟ هنئ أحبابك بعيد الأضحى مع مجموعة بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك ورسائل عيد الأضحى ارسلها لمن تحب في هذه الأيام السعيدة والمباركة:

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك



أفضل تهنئة عيد الاضحى رسمية

بمناسبة قدوم عيد الأضحى حبيت أكون أول واحد يقولك عندكو خروف زيادة؟

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل .. كل عام وهمتك للجنة تكبر.

ادعو من اقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر ويبارك لك في شهر النحر وكل عام وأنتم بخير.

ألا ياعقد من الماس الا ياللي القمر جارك اقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنيكم.

قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنتم بخير

قبل الناس والاجناس، وقبل عرفة ما تنداس،أهنئك بالعيد

على فكرة فيه واحد سأل عنك النهاردة .. بيقول انه يعرفك واديته رقمك وبيقول جايلك بعد يوم واسمه عيد.

المرسل: واحد من الناس ..المستقبل: أعزوأغلى الناس النص: عيدك سعيد قبل كل الناس.

ممكن تغمض عيونك؟؟ شفت الظلام عيوني هذا العيد من دونك

أصعب شعور إنك تفكر بشخص وما يفكرش فيك وتبعتله مسج وتقوله كل سنة وانت طيب وما يردش عليك.

يا عسى عيدك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد دارى و دارك.

الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وانت بخير.

مبروك عليك اللحمة وماتاكلش كتير ليجيلك تخمة وتمشي محتاس وضارب لخمة.

رفع الحجيج أكفّهم يرجون رحمة ربهم، ورفعت كفي أدعوه أن يجعل ثوابك مثلهم، كل عام وأنتم بخير.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاها ليس له مدى.

كم نحن سعداء لأنّ الأقدار أبقتنا إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كلّ الحب والاحترام، كل عام وأنت بخير.

جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوةً لا تُرد، ووهبكم رزقاً لا يُعد، وفتح لكم باباً في الجنة لا يسدّ، وكل عام وأنتم بخير.

للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بلا حدود. كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.

كلّ الحكاية في الرسالة تهاني يزفّها موكبٌ من الورد والطيب، يحمل تهاني العيد بأصدق المعاني، وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب، وأجمل تباريك الفرح والأماني، وكل عام وأنتم بخير.

في زحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمي أن أراك بخير في كل عام.

كلماتي تتعثر خجلاً وتقول لك بحب ليس يخفى: تقبل الله طاعتك وأتمّ بالعيد فرحتك. كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل كل عام وهمتك للجنة تكبر.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر، أن يسعدك مدى الدهر، ويشفّع فيك محمداً عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنتم بخير.

باقة أزهار وورود، وسلة بخور وعود، والعيد عليكم يعود، وكل عام وأنتم بخير.

ياعقد من الماس، ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

اجمل بطاقات تهنئة بعيد الاضحى المبارك من الانستغرام

بطاقات تهنئة بعيد الاضحى المبارك للزوج

عيد اضحى مبارك زوجي وأمير أحلامي كل عام وأنت لقلبي أقرب.

قرب العيد ويا حلو عيدي وأنت فيه كل عام وأنت أجمل أعيادي زوجي.

حبيبي زوجي عيد أضحى مبارك و كل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتك يا بعد طوايف أهلي أنت.

زوجي الحبيب كل عام وانت بخير رغم البعد والعقبات والفيزا أحبك الله يجمع شملنا وعيد اضحى مبارك على قلبك.

كل عام ونت بخير يا زوجي العزيز كل عام وأنت احلى رجل بالعالم عيد اضحى سعيد عليك.

زوجي الغالي كل عام وانت بخير وعيد اضحى مبارك والعمر كله تعيشه بهنا وسعاده بوجودي جنبك الله لا يحرمني اياك.

كل عام وأنت بخير زوجي ستكون معنا بإذن الله سأنتظر اتصالك لتقول انك عائد إلينا لتزين عيدنا في عيد الاضحى المبارك.

كن صديقي كن حبيبي من اول شفتك وعرفتك حبيتك يا أغلى الناس عندي بالوجود كل عام وانت بخير زوجي الحبيب وعيد أضحى مبارك على قلبك.

عيد الاضحى زوجي كل عام وانت أجمل أعيادي كل عام وانت العيد لكل سنيني كل عام وأنت نعمه ادعي الله تبقى لي عمر،كل عام وأنا أحبك.

أجمل بطاقات تهنئة للمغتربين بعيد الأضحى

أتي العيد وهو بعيد اللهم أحفظ لنا مغترب لا يحلو العيد إلا بوجودهم كل عام وهم بخير.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير جميعا حفظكم الله وجمع بيننا وبينكما على خير وصحة وسلامة.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021