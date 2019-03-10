تعرفي على أسباب ظهور الخط الداكن في بطن الحامل

الخط الداكن الذي يظهر على بطن الحامل من الأسفل، ويمتد ليقترب من الثديين يسمى بخط النيجرا (linea nigra)، وهو تغير ناتج عن الخلل الحادث في هرمونات الجسم خلال فترة الحمل.

هذا الخط له لون بني أو أسود وقد يأخذ درجات من اللون داكنة أو فاتحة تبعًا للون بشرة الأم، وطريقة تعامل الجسم مع هرمونات الحمل.

لماذا يبدأ خط البطن للحامل بالظهور؟

النظرية الأقوى في تفسير هذا الأمر أن جسم المرأة خلال فترة الحمل ينتج كمية كبيرة -أكثر من المعتاد- من الميلانين، وهو المركب أو الهرمون المسؤول عن إعطاء صبغة الجلد، وعند زيادته يظهر هذا التصبّغ بشكل زائد في صورة خط داكن بطول البطن، وخصوصًا مع كبر حجم الجنين وحجم البطن بالتبعية، لذا يستمر ظهوره ويزداد وضوحًا في الشهور الأخيرة من الحمل.

اطمئني فلن يستمر وجود الخط الداكن على بطنك كثيرًا، فبمجرد ولادة طفلكِ سيختفي هذا الخط تمامًا في فترة تتراوح ما بين 6 شهور وسنة على الأكثر، وهي الفترة التي تأخذها الهرمونات والجلد والجسم لكي يعود لشكله الطبيعي بعد الولادة.

هل هناك علاقة بين خط الحمل في البطن وجنس الجنين؟

على الرغم من الادعاءات والأقاويل حول هذا الأمر، فلا توجد دراسة علمية واضحة تقول إن هناك علاقة بين درجة لون الخط الداكن الذي يظهر في الحمل وجنس الجنين. في النهاية كلها أقاويل تعتمد على إحصائيات قام بها بشر في المجتمعات المحيطة حولهم وليس لها أي أساس علمي، لذا للأسف لن تتمكني من معرفة نوع الجنين من خلال لون الخط الداكن.