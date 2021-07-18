صور أجمل إطلالات الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز نجمة الكوميديا والدراما المصرية، تتمتع الفنانة ياسمين بملامح رقيقة تميزها عن غيرها من الفنانات بالرغم من الأدوار الكوميدية المتعددة التي تلعبها والتحدي الذي تواجهه في تقمص كل شخصية تجسدها، إلا أنها تتمتع برقة وذوق مميز بعيداً عن الشاشة والأدوار الكوميدية.

شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بمجموعة صور لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام وبدت إطلالاتها غاية في الرقة والنعومة.

ياسمين عبد العزيز تتميز بإطلالاتها الأنيقية والبسيطة في آن واحد، سواء من خلال أناقتها في المسلسلات والأفلام أو اليوميات، أو أي برنامج آخر.

في هذا الألبوم جمعنا لكم أجمل إطلالات الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز

ونشر شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشور يوضح فيه عن الوضع الصحي لشقيقته. وكتب: "صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطره".

ولم يكشف شقيق ياسمين عبد العزيز والذي يدعى وائل عبد العزيز، عن سبب وصولها إلى هذه الحالة أو حتى سبب دخولها إلى المستشفى وإجرائها عملية جراحية.

وكان قد أعلن الفنان أحمد العوضي عن إجراء زوجته لعملية جراحية وطلب من متابعينه الدعاء لها بالشفاء.

وأرسل لها رسالة مؤثرة عبر حسابه على الفيسبوك وقال: " يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقه انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا.. انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامه."

وأضاف: "انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه.. بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه.. انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره."

وأضاف العوضي: "وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان انا بحبك.. بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته.. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك."

وختم كلامه: "ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم."

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

شارك الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بموسم رمضان 2021 من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" وقد لاقى العمل نجاحًا كبيرًا خاصة أنه أول عمل يجمع بينهما بعد إعلان زواجهما.

وتدور أحداثه حول غزل الذي يجبرها والدها على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

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