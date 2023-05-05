الأمومة إحساس يطغي على الفتيات منذ الصغر؛ فتجدها تمسك اللعبة بيديها وتعاملها كأنها صغيرتها وتعطيها كل أنواع الرعاية والاهتمام؛ وبمجرد أن تكبر وتتزوج تترقب موعد الدورة الشهرية بلهفة حيث في حين تأخر الدورة تذهب الفتاة سريعًا من أجل إجراء فحوصات الحمل المختلفة وأولهم اختبار البول المنزلي؛ ولكن السؤال الهام هنا بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في البول؛ وذلك من أجل الحصول على النتيجة الصحيحة؛ وسنجيب عن السؤال من خلال السطور التالية.

تحليل الحمل البولي

في البداية يجب أن نعرف أن تحاليل الحمل متنوعة وتختلف كل منها في الدقة وسنتحدث عنهم بعد قليل؛ أسهل أنواع التحاليل والتي تلجا لها السيدات عند تأخر الدورة الشهرية هو تحليل البول إما المنزلي أو المعملي؛ الأساس المبني عليه ذلك الاختبار هو الكشف عن نسبة هرمون الحمل أو ما يُعرف بهرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية "HCG" في البول؛ وعند النظر إلى طريقة إجراء الاختبار ستجد أنها بسيطة كل ما عليكِ إتباع الخطوات التالية:

في البداية قومي بشراء أكثر من اختبار حمل منزلي؛ وذلك لضمان الحصول على نتيجة صحيحة.

قومي بإضافة بضع من قطرات البول في المكان المخصص على الاختبار؛ واتركي الاختبار عدة دقائق كما هو موضح على العبوة.

من الأفضل القيام بالاختبار بعد الاستيقاظ من النوم صباحًا، حتى يكون من السهل الحصول على تركيز هرمون الحمل الصحيح.

بينما اختبار الحمل المعملي على الرغم من أن طريقة التطبيق مختلفة لأنه يقوم بها كيميائي مختص إلا أن فكرة الاختبار واحدة لذلك يمكنك الاكتفاء بنتيجة اختبار الحمل المنزلي فإذا ظهر نتيجة الحمل إيجابية؛ يمكنك حينها إجراء اختبار الحمل في الدم لمزيد من التأكد.

دلائل نتيجة اختبار الحمل

تختلف اختبارات الحمل المنزلية من شركة إلى أخرى فبعض الشركات تظهر علامة + والبعض الأخر خطان من اللون الأحمر أو الأسود أو يكتب حامل أو pregnant كل تلك الدلائل تشير إلى كونك حامل بينما إذا مر وقت الاختبار وظهر خط واحد أسود أو علامة"-" أو غير حامل فهي تدل على عدم وجود حمل ويمكنك الانتظار المزيد من الوقت "عدة أيام" ومن ثَم إجراء الاختبار مرة أخرى.

وإجابة عن سؤال؛ هل يبان تحليل الحمل في نفس يوم الدورة؟ لا يظهر في نفس اليوم بل نحتاج لمزيد من الوقت "عدة أيام" من انغراس البويضة في الرحم حيث أنه في ذلك الوقت يحدث التغير الهرموني ويزيد نسبة هرمون الحمل بالجسم.

موعد ظهور الحمل في تحليل البول بعد تأخر الدورة

الحمل هي عملية تنظيمية إلى أبعد حد؛ حيث يسير الجسم بتسلسل زمني وفي الوقت الصحيح يحدث حمل؛ نبدأ بالتبويض وهو يحدث في اليوم الرابع عشر من موعد الدورة الشهرية مع العلم أن تلك الحسابات تمت على دورة تتم كل ثمانية وعشرون يومًا؛ يليها التلقيح وهو لا يستغرق الكثير من الوقت ثم تبدأ البويضة المخصبة في الانغراس ببطانة الرحم تبدأ المشيمة في التعرف على البويضة وتفرز هرمون الحمل.

لذلك يمكن الكشف عن الحمل قبل الدورة بأسبوع ولكن من خلال تحليل الدم؛ لأنه مازال تركيز هرمون الحمل منخفض ومن الصعب الكشف عنه؛ لذلك يبدأ التساؤل بعد كم يوم من غياب الدورة يظهر الحمل في البول والإجابة أنكِ يمكنك ببساطة الكشف عن الحمل في البول بعد التبويض بحوالي أسبوعين من اليوم ال12 ل 15 لأنه في ذلك الوقت يبدأ ظهور هرمون الحمل في البول.

أفضل فترة لإجراء تحليل الحمل البولي

الدورة المنتظمة هي التي تحدث كل 28 يوم ولكن هناك بعض الفتيات قد يزداد لديهم يومان أو ثلاثة؛ لذلك في حالة كونك تتساءلين عن هل تحليل الحمل وقت الدورة يطلع خطين؟ فالإجابة هي لا حيث الشائع تركيز الهرمون في ذلك الوقت قليل؛ وردًا على بعد كم يوم من تأخر الدورة الشهرية يظهر الحمل في البول؛ هو بعد 7 ل10 أيام من موعد الدورة للتأكد من مرور فترة لانغراس البويضة في الرحم وتضاعف هرمون الحمل للدرجة التي يمكن الكشف عنها في الاختبار البولي.

ملاحظة: في حالة عدم تذكر موعد الدورة الشهرية الخاصة بك مما يترتب عليه عدم القدرة على القيام بالحسابات المذكورة مسبقًا؛ يمكنك إجراء الاختبار بعد مرور 21 يوم من أخر علاقة جنسية.

هل يمكن ألا يظهر الحمل في تحليل البول؟

بعد الرد على بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في البول ومعرفة الوقت اللازم لإجراء الاختبار واتباع التعليمات بدقة؛ قد تجدي أن الحمل لا يظهر في كل مرة تجري بها اختبار البول وذلك يرجع إلى عدم حسابك لموعد دورتك الشهرية بشكل صحيح أو مشاكل سببها المرأة أو الجهاز المستخدم؛ لذلك سنتعرف على الأسباب تفصيلًا مما يلي:

إذا قمتي بمعرفة بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في البول ولكنك قمتي بإجراء التحليل في وقت مبكر على سبيل المثال قبل اليوم الرابع عشر أو قبل تأخر الدورة الشهرية بوقت فالنتيجة ستكون سلبية وذلك لعدم توافر هرمون حمل بالكمية المطلوبة للكشف عنه.

شرب كمية كبيرة من السوائل ثم إجراء الاختبار فبنسبة كبيرة ستكون النتيجة غير حامل، وذلك لأن السوائل تعمل على تخفيف تركيز هرمون الحمل في البول بالتالي عدم الكشف عن وجوده.

هناك أدوية وأعشاب مثل اليانسون قد يتداخلوا مع هرمون الحمل إذا أفرطت في تناولهم، في تلك الحالة بالطبع ستكون النتيجة سلبية.

فساد الجهاز أو الاستعمال الخاطئ وعدم اتباع التعليمات بشكل صحيح أو انتهاء فترة صلاحية الجهاز كل تلك العوامل قادرة على عدم ظهور الحمل في البول.

لون البول والحمل

يمكن غالبًا التعرف على كونك حامل أم لا من خلال البول؛ وذلك لأن لون يتغير مع الحمل لدى الكثير من السيدات ولكنه ينقسم إلى حالتين الشائع منها أن يصبح لون البول أغمق من اللون المعتاد بينما الحالة الأخرى أن يكون لون البول أفتح؛ ولكن عمليًا تلك الطريقة ليست دقيقة للاستدلال على الحمل ذلك لأن لون البول يتأثر بالعديد من العوامل المختلفة حيث وجد أن الطعام المتناول والمشروبات والأدوية والوصفات العشبية جميعهم مؤثرات قوية على لون البول.

لذلك من الأفضل بعدما تعرفتي على بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في البول إجراء الاختبار في الموعد المحدد سواء اختبار البول المنزلي أو اختبار الدم " الأكثر دقة".

حدوث الحمل بعد الإبر التفجيرية

الإبر التفجيرية بمثابة علاج يستخدم مع السيدات التي تعاني من مشاكل تعيق عملية الحمل حيث أنها تعمل على تفجير الغلاف المحيط بالبويضة بالتالي سهولة وصول الحيوانات المنوية للبويضة من اجل التخصيب؛ بالإضافة إلى زيادة حجم البويضة وتنشيطها؛ وهي عبارة عن مادة تشبه هرمون الحمل بشكل كبير.

بحدث التخصيب بعد أخذ الإبرة بحوالي 36 ساعة؛ بالتالي يكون الإجابة عن تساؤل بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في البول مثل الحالة الطبيعة المذكور سابقًا كل ما في الأمر تم تدخل خارجي من أجل مساعدة البويضة على الإخصاب بالحيوانات المنوية.

الأدوية المؤثرة على اختبار الحمل في البول

يجب الابتعاد عن العقاقير الطبية المساعدة على الخصوبة وكذلك المحتوية على هرمون ال HCG خلال فترة الاختبار وذلك لأنها تتداخل مع النتيجة ويترتب على ذلك الحصول على نتيجة خاطئة؛ ولكن هناك أدوية يشاع أنها تتداخل وهذا غير صحيح مثل المضادات الحيوية أو حبوب منع الحمل فهي لا تؤثر على دقة التحليل.

هل اختبار البول نتيجته دقيقة؟

لا؛ ذلك لأن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر عليه فقد يكون النتيجة موجبة ولكن أنتِ غير حامل وهذا يعرف طبيًا ب" الحمل الكاذب"، حيث قد وجد أن القيام بالاختبار بعد فقدانك لحمل سابق بفترة صغيرة قد يعطي نتيجة إيجابية؛ ذلك لأن الهرمون ما زال موجود بالجسم على الرغم من عدم وجود حمل؛ بالإضافة إلى فترة انقطاع الطمث أو حدوث حمل خارج الرحم أو تناول عقاقير المذكور مسبقًا كل تلك عوامل مؤثرة على دقة الاختبار.

نصائح عند إجراء اختبار الحمل في البول

يمكنك الحصول على نتيجة صحيحة إذا قمتي بإتباع التالي:

اختيار أجود أنواع الاختبارات وذلك بعد استشارة الصيدلي.

القيام بالاختبار بعد مرور على الأقل سبعة أيام من الدورة الشهرية.

تسجيل مواعيد دورتك الشهرية لإجراء الاختبار في الموعد الصحيح.

القيام بالاختبار صباحًا مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم؛ للحصول على تركيز عالي من هرمون الحمل.

وضع البول في كوب نظيف ومعقم لضمان عدم تأثره بأي شيء.

تكرار الاختبار على الأقل مرتين من خلال عينتين مختلفتين.

إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية القيام باختبار الدم من أجل التحقق من الأمر.

بعد الإجابة عن بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في البول خلال مقالنا؛ يمكنك بسهولة إجراء التحليل في الوقت الصحيح والحصول على النتيجة التي تتمنينها بإذن الله.