تختلف الدورة الشهرية من امرأة إلى أخرى، فقد تأتي الدورة منتظمة عند البعض، وقد تأتي غير منتظمة عند البعض الآخر، ومن السيدات من يترقبن موعد نزول الدورة بدقة وهل تقدمت أم تأخرت عن موعدها، وخاصةً ممن يرغبن في الإنجاب، وتتساءل بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في الدم، إذ أن هناك عدة علامات متشابهة بين متلازمة ما قبل الدورة وحدوث الحمل، وتسبب تلك العلامات في حدوث حيرة عند السيدات.

بعد كم يوم من تأخر الدورة الشهرية يظهر الحمل في الدم

يعد فحص الدم الأدق من بين اختبارات الحمل المختلفة، فعند رغبتك في التأكد من حدوث الحمل يمكنك إجراءه، إذ أن ذلك الاختبار يكشف وجود الحمل حتى وإن لم تنتهي الدورة الشهرية، ويظهر الحمل عند إجراء اختبار فحص الدم من مدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أيام، بعد تلقيح البويضة وحدوث الإباضة.

الوقت المثالي لإجراء اختبار الحمل

للرد على سؤال متى اعمل اختبار الحمل بعد تأخر الدورة؟ يجب العلم أولاً إلى أن نتائج التحليل تتأثر بأيام الإباضة، والوقت الذي يحدث فيه إخصاب للبويضة وانغراسها بجدار الرحم؛ لذلك يُنصح بالتمهل ليوم واحد عند تغيب الدورة ومن ثم إجراء اختبار الحمل وذلك في حالة الدورة المنتظمة، لذا يمكننا القول بأن التوقيت الأفضل لعمل اختبار الدم والكشف على وجود حمل، يكون عقب انقطاع الطمث؛ بحيث يعطي التحليل نتائج أفضل.

بينما إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة ولا يمكن تحديد بعد كم يوم من غياب الدورة يظهر الحمل في الدم، لعدم القدرة على حساب الموعد التالي للدورة، فينصح هنا بالتمهل كحد أدني لمدة 36 يوم من موعد أول يوم في آخر طمث لعمل تحليل الدم والكشف على وجود حمل؛ بهدف ضمان زيادة مستوى هرمون الحمل HCG، والذي يكشف عنه تحليل الحمل في الدم، عند حدوث الإباضة وإخصاب البويضة، وعدم اللجوء لإجراء التحليل مرة أخرى عند تغيب الدورة أو لظهور علامات تشير إلى حدوث حمل.

أسباب عدم ظهور الحمل في تحليل الدم

هناك بعض الأسباب المؤدية لعدم ظهور الحمل في تحليل الدم ومنها الاختبار المبكر لذلك وجب معرفة بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في الدم؛ وفيما يلي جميع الأسباب المؤدية لحدوث خطأ في النتيجة.

1. إجراء اختبار الحمل مبكراً

قد تتسرع بعض النساء في إجراء اختبار الحمل، مما يتسبب في ظهور النتيجة سلبية على الرغم من توقف الطمث؛ وذلك لأن هرمون الحمل لم يكن بالدم بالصورة الكافية لكي يظهر في التحليل.

2. الحمل خارج الرحم

من أهم أسباب عدم ظهور الحمل في الدم، وجود الحمل خارج الرحم، حيث أن الدراسات أقرت بأن نسبة 3% من السيدات فقط، قد تتعرض للحمل خارج الرحم، والذي يتم اكتشافه بعمل اختبار الدم الرقمي وحسب.

3. عدم وجود حمل

قد تتأخر الدورة الشهرية لوقت طويل، وتعتقد السيدة أن هناك حمل، ومع إجراء اختبار الحمل، تظهر النتيجة سلبية أي لا يوجد حمل؛ قد يرجع لعدم انتظام الطمث، أو نتيجة لوجود اضطرابات هرمونية.

هل يمكن أن تظهر النتيجة سالب في وجود حمل

نعم، ففي بعض الحالات التي يندر وجودها، تظهر النتيجة سالب عند إجراء فحص الدم بالرغم من وجود الحمل؛ وذلك يرجع لعمل اختبار الحمل قبل زيادة هرمون الحمل بالدم بكمية كافية يمكن الكشف عنها عند عمل الاختبار ومن هنا جاءت أهمية معرفة بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في الدم.

إذ قد يحدث ذلك في الحالات القليلة جداً بعد مرور تسعة أيام كحد أدنى من وقت تلقيح البويضة، كما يندر أيضاً ظهور النتيجة إيجابية وتدل على وجود حمل بالرغم من عدم وجود حمل؛ يرجع السبب إلى استعمال أدوية معينة تزيد هرمون الحمل في الدم أو قد يرجع لمشاكل صحية أخرى.

هل يظهر الحمل بعد غياب الدورة بأسبوع

لا يمكن الجزم بأن تأخر الدورة الشهرية أسبوع عن موعدها دليل على حدوث حمل، ولكن قد يرجع لأسباب أخرى، أما إذا تلازم تأخر الدورة الشهرية مع وجود علامات الحمل المتعارف عليها، فإن ذلك دليل على حدوث حمل.

اختبار الحمل المنزلي

يقوم عمل اختبار الحمل المنزلي على الكشف عن هرمون HCG في البول، وأكثر ما يميز هذا الاختبار أنه سريع وغير مكلف، كما يوجد الكثير من العلامات التجارية والأنواع المختلفة للاختبار المنزلي، ولكن يتم في كلا الحالات في وقت يستغرق عشرة دقائق فقط، ومن ثم يمكنك قراءة النتيجة بكل سهولة، وهناك بعض الشركات المنتجة لاختبار الحمل المنزلي تنصح بعمل الاختبار مرتين لنتيجة أكثر دقة.

متى يظهر الحمل على البطن

تبدأ النساء بعد التأكد من وجود حمل، في التساؤلات عن متى يظهر الحمل على البطن، ففي بعض الحالات يزيد وزن الحامل ويظهر عليها علامات الحمل، كما قد يتباين وقت ظهور الحمل على البطن عند المرأة بصورة واضحة، فنجد عند بعض النساء تحدث تغيرات جسدية مبكرة في الثلث الأول من الحمل، وفي حالات أخرى تتأخر التغيرات الجسدية على الحوامل وتظهر فيما بعد.

العوامل المؤثرة على ظهور الحمل على بطن الحامل

هناك بعض العوامل التي تؤثر على ظهور بطن الحامل، ومنها:

حدوث حمل سابقاً، فقد تلاحظ المرأة الحامل ظهور الحمل على البطن، بسبب أن الحمل السابق أدى لارتخاء عضلات الرحم.

في حالة الحمل بتوأم.

قد يرجع لوضع الجنين داخل رحم الأم.

قد يرجع لوجود تاريخ طبي بعد إجراء جراحة للبطن.

قد يرجع لعدد الأجنة بالرحم، مما يؤدي لظهور البطن مبكراً.

قد يرجع ظهور الحمل على البطن لطبيعة الجسم، نتيجة امتلاء الجسم بالدهون للحفاظ على الجنين.

معاناة بعض السيدات من آثار جانبية مصاحبة للحمل كحدوث إمساك أو انتفاخ.

وزن السيدة الحامل من قبل الحمل، فقد يظهر الحمل واضح جداً في حال أن الجسم ضعيف ونحيل، وقد لا يظهر بطن الحامل إذا كانت السيدة تعاني من السمنة أو لديها زيادة في الوزن.

قد يرجع السبب لعمر السيدة، فإن النساء ممن يمتلكن عمر أكبر يظهر عليهن الحمل في وقت مبكر عن الأصغر في السن؛ لأن معدتهم تكون أقوى.

أهم أعراض الحمل

بعد أن عرفتي معنا بوضوح بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في الدم، وبالفعل حصل الحمل، فهناك أعراض تكون ملازمة له عند بعض السيدات، وقد لا تظهر تلك الأعراض عند بعض النساء، كما تختلف تلك الأعراض على حسب طبيعتها، فقد تغيب الدورة الشهرية عند بعض النساء وتكون هي من علامات الحمل الأولى في بعض الأحيان، ومن أهم أعراض الحمل المبكرة، ما يلي:

الشعور بألم أسفل البطن والمفاصل، والشعور بألم في الظهر أيضاً.

الإمساك.

تشتهي الحامل بعض أنواع الطعام وتنفر من أخرى.

الشعور بالغثيان والقيء الصباحي.

كثرة التبول.

الإحساس بالتعب والإرهاق.

الشعور بحرقة المعدة.

عسر الهضم.

قد يحدث دوالي الساقين.

الإحساس بالدوار والإغماء.

البواسير.

حدوث تشنجات الساق.

انتفاض الساقين وخاصةً بالليل.

حكة وتغيرات جلدية.

انتفاخ الثدي وكبر حجمه عن الطبيعي.

تورم الكاحلين واليدين والقدمين.

حدوث مشاكل في التنفس.

قد يغيب الطمث عند المرأة المتزوجة مع وجود بعض أعراض الحمل المبكرة، وتريد التأكد من وجود حمل بإجراء اختبار الحمل والتأكد من حدوثه، فتتساءل بعد كم يوم من تأخر الدورة يظهر الحمل في الدم، إذ أن اختبار الحمل في الدم يكون أكثر دقة من اختبار الحمل المنزلي في البول.