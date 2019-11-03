بـ 7 خطوات فقط... كيف ينجح الشريكان في إنقاذ العلاقة

لا تخلو أي علاقة من المشاكل والعقبات، فالعلاقة المثالية هي التي يتعاون فيها الشريكين على مواجهة العقبات سويًا، وليست الخالية من المشاكل تمامًا.

وبما أنه أحيانًا ما يحتار الزوجين في كيفية حل المشاكل والمضي قدمًا في العلاقة، تقدم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نصائح خبيري النفسية، "جون" (77 عامًا) و"شوارتز غوتام" (68 عامًا)، وهما ثنائي متزوجين منذ 30 عامًا وساعدا في حل مشاكل العديد من الأزواج.

وفيما يلي، يقدم لكم الخبيرين كيف يمكن انقاذ الزواج من خلال 7 خطوات:

1. تجديد الالتزام

عادة ما يتم ذكر الالتزامات في بداية الزواج في الأوراق الرسمية، ولكن ينصح كلا الخبيرين بتعزيز التواصل بين الزوجين من خلال تجديد هذه الالتزامات مرة أخرى، من خلال الخروج في لقاء غرامي والتحدث عما تحبه في الشريك وعن مشاعركما تجاه بعضكما وهكذا، فذلك سيعزز الثقة بينكما ويوطد علاقتكما.

2. التحدث عن المشاكل

سيكون الهدف من هذا اللقاء، هو المساعدة في فهم بعضكما بشكل أفضل والتوصل إلى طريقة للمضي قدماً دون وجود أي مشاعر استياء أو ضغينة بينكما.

وأهم خطوة، هي أن المناقشة يجب أن تكون مثمرة دون أي مواجهة حادة بينكما أو تبادل للاتهامات، ويمكنكما فعل ذلك أثناء السير معًا متشابكين الأيدي لخلق جو حميمي وتعزيز التواصل.

3. مناقشة الأمور المالية

تعد الأمور المالية أحد أبرز أسباب انهيار العلاقات، لذا ينصح كلا من "جون" و"شوارتز" بمناقشة صريحة بين الشريكين بشأن الأمور المالية، خلال موعد غرامي، مع الحرص على مناقشة خطط الشريكين المالية ومخاوفهم وتوقعاتهم مع تجنب المقارنة بين عمل الشريكين.

4. مناقشة تكوين الأسرة

كشف "جون" أن 67 % من الأزواج الذين أنجبوا طفلًا خلال السنوات الـ 4 الأولى، اختبروا انخفاضًا في السعادة الزوجية، لذا يُنصح بمناقشة الشريك طفولته مع الطرف الآخر وما هي القيم المهمة بالنسبة له عند تربية أطفاله، مع الحرص على إجراء تلك المناقشة في البداية أو مع التخطيط لإنجاب طفل آخر.

5. احظيا بوقت ممتع سويًا

يشير الخبراء إلى أن العلاقة لا تنطوي على كل ما هو جدي فقط، بل يجب أن يمضي الزوجين وقتًا ممتعًا سويًا، مثل خوض مغامرات وفعل أشياء لم يفعلاها منذ بداية العلاقة وهكذا.

6. روتين مشترك

من الهام أن يكون بين الزوجين ما يشبه روتين أساسي مشترك، يشمل بعض اللفتات البسيطة، مثل قبلة أساسية كل صباح أو إشعال شمعة على العشاء أو روتين آخر مشترك.

7. التخطيط للمستقبل

بدلا من تخطيط كل منكما لمستقبله بمفرده، احرصا على التخطيط للمستقبل سويًا ومشاركة أحلاكما وأهدافكما المستقبلية.

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