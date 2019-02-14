بقايا الأرز يمكن أن تسبب التسمم الغذائي

لطالما قرأنا عن فوائد تناول بقايا الأرز. من المساعدة في الإمساك إلى الحد من حرارة الجسم ، ويقال إن تناول بقايا الأرز يحتوي على فوائد صحية لا حصر لها. ولكنك ستفاجأ عندما تعرف أن تناول بقايا الأرز يمكن أن يجعلك مريضاً إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة.

نعم هذا صحيح. أعادة تسخين الأرز يمكن أن يجعلك مريضا حقا. وفقا لدائرة الصحة الوطنية (NHS) في إنجلترا ، فإن تناول الأرز المعاد تسخينه يمكن أن يسبب التسمم الغذائي. ومع ذلك ، فإن طريقة إعادة تسخين الأرز لا تسبب المشكلة ، ولكن طريقة تخزين الطعام بعد طهيه.

كيف يعتبر ضاراً؟

وفقًا لنظام الرعاية الصحية ، غالبًا ما يحتوي الأرز غير المطبوخ على أبواغ Bacillus cereus ، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. تنمو هذه البكتيريا بسرعة ويمكن أن تعيش حتى بعد نضوج الأرز.

إذا تم ترك الأرز لمدة طويلة في درجة حرارة الغرفة بعد طهيه ، يمكن أن تنمو هذه البكتيريا بسرعة ويمكن أن تنتج سموما يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

لذلك من الضروري للغاية معرفة أنه كلما تركت الأرز بعد أن يتم طهيه في درجة حرارة الغرفة، كلما زادت المشكلة.

ماذا أفعل؟

ولكن ، إذا طهيت كمية كبيرة من الأرز ولم تتمكني من تناولها دفعة واحدة ، فلا تتخلصي منها. يمكنك تخزينها لليوم التالي بأمان باتباع بعض الخطوات البسيطة:

وﻓﻘﺎً ﻟﺧدﻣﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ (NHS) ، أوﻻً ، يُقدم اﻷرز ﺑﻣﺟرد اﻟطﮭﻲ. ثانيًا ، إذا بقي الكثير من الأرز ، قم بتخزينه فورًا بعد ان يبرد في غضون ساعة واحدة.

يمكنك الاحتفاظ بالأرز في الثلاجة ولكن فقط لمدة يوم واحد قبل إعادة التسخين. حاول أيضًا عدم إعادة تسخينها أكثر من مرة.

أيضا أثناء إعادة تسخين الأرز ، تأكد من أن الأواني الخاصة بك ساخنة جدا. من خلال اتباع هذه الخطوات ، لن تحصل البكتريا على فرصة للنمو وسيصبح الأرز المتبقي آمنًا للاستهلاك.