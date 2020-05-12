أطباق رمضانية: بقلاوة بالفستق الحلبي

البقلاوة من أرقى أنواع الحلى الشرقي بمكونات غنية وشهية، ومنها البقلاوة بحشوة الفستق الحلبي.

المقادير:

1 علبة عجينة رقائق الجلاش

½ كوب سمن سائل

حشوة الفستق الحلبي:

250 جرام فستق حلبي (غير مملح) مفروم

250 جرام كاجو (غير مملح) مفروم

كوب سكر ناعم

2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر

ملعقة كبيرة ماء الورد

مقادير شراب السكر:

1 ونصف كوب سكر

1 ونصف كوب ماء

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض

2 ملعقة صغيرة ماء الورد

الطريقة:

لعمل شراب السكر:

إغلي الماء والسكر في وعاء عميق، واتركيه على نار متوسطة، ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه حتى 10 دقائق على النار. أبعديه عن النار ليبرد وأضيفي ماء الورد.

لعمل حشوة الفستق:

اخلطي الفستق الحلبي المفروم والكاجو المفروم مع السكر الناعم وماء الورد وماء الزهر في وعاء عميق، حتى تتشكل عجينة كثيفة نوعًا.

ادهني صينية فرن بحجم أوراق الجلاش بطبقة خفيفة من السمن.

قسمي باكت الجلاش نصفين. غطي نصف الكمية داخل قطعة قماش نظيفة، وابدئي برص نصف أوراق الجلاش في الصينية مع دهن وجه كل ورقة بقليل من السمن بفرشاة.

افردي طبقة عجينة الفستق بالسكر على وجه الجلاش، ثم أكملي باقي أوراق الجلاش.

كرري نفس الخطوات مع باقي أوراق الجلاش المتبقي. ثم ادهني الوجه بالسمن وقطعي بسكين حاد البقلاوة إلى مربعات قبل دخولها الفرن.

اخبزي في فرن متوسط الحرارة (170 درجة مئوية ) على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى يصبح اللون ذهبياً.

وزعي مقادير (شراب السكر) البارد فوق الجلاش وأعيديه للفرن 10 دقائق ليرتاح، ويتشرب من السكر.