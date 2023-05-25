البوابة - بلح البحر أو المحار مصدر نظيف ومغذٍ للبروتين ، فضلاً عن كونه مصدرًا كبيرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك والفولات ، كما أنها تتجاوز الكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم واليود والحديد. يستزرع بلح البحر بطريقة مستدامة دون أي تأثير سلبي على البيئة.

نكهة المحار مميزة، مع نقاء خفيف ناتج عن تعرضها للمياه المالحة. تميل أيضًا إلى تشرب النكهات التي يتم طهيها بها ، لذلك يمكن أن تطغى التوابل والأعشاب على طعم بلح البحر .

بلح البحر مع البطاطا المقلية



المكونات:

للبطاطا المقلية

750 جرام بطاطا

1 لتر زيت نباتي

ملح

زيت نباتي (للقلي)

لبلح البحر:

2 كيلو بلح البحر

1 بصلة

125 جرام جزر

1 ملعقة صغيرة زبدة

250 مليلتر نبيذ أبيض جاف

ملح

فلفل طازج مطحون



خطوات التحضير:

• للبطاطا المقلية:

• قشري البطاطا وقطعيها إلى أصابع بطول 6 سم (2.5 بوصة تقريبًا). اشطفيها جيدًا وجففيها بمنشفة نظيفة. سخني الزيت إلى 175 درجة مئوية (حوالي 350 درجة فهرنهايت). تقلى نصف حبة البطاطا لمدة 4 دقائق ويكرر مع النصف المتبقي.

• يغسل المحار وينزع منه أي بقايا رمل جيدًا ، وتخلص من أي محار مفتوح بالفعل. يقشر البصل ويقطع ناعما. يقشر الجزر ويقطع إلى أعواد الثقاب.

• في قدر كبير يقلى البصل والجزر في الزبدة. أضف 250 مل (حوالي 1 1/4 كوب) من الماء والنبيذ. يتبل بالملح والفلفل ويترك حتى يغلي.

• أضف بلح البحر إلى المقلاة وقم بتغطيته. يُطهى على نار عالية لمدة 8 دقائق تقريبًا ، ويهز القدر من حين لآخر بقوة من أجل الطهي المتساوي. أخرج المحار من القدر باستخدام مصفاة مع التخلص من أي قشور لم تفتح.

• يسخن زيت القلي إلى 190 درجة مئوية (حوالي 375 درجة فهرنهايت) واقلي البطاطا لبضع دقائق أو حتى تصبح مقرمشة وبنية ذهبية. اخرجي البطاطا من الزيت والملح.

• قدمي البطاطا المقلية مع المحار.



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