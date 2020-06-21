بمناسبة عيد الأب ماذا ستقول لوالدك؟

بالرغم من أن يوم الاحتفال بالآباء تقليد قديم يعود لأكثر من 400 سنة إلا انه لا زال يعتبر دخيلاً جديداً في الدّول العربيّة والإسلاميّة، وتحتفل به أقليّة من الناس فقط حيث تبنّوا الفكرة كنوع من التكريم الخاص للآباء الذين لا تقل تضحياتهم عن تضحيات الأمهات تجاه أطفالهم.

وقد تم تخصيص يوم 21 من يونيو من كل عام لتكريم الآباء والاحتفال بهم حول العالم؛ تقديراً لهم على تفانيهم لعائلاتهم وأبنائهم، حيثُ يتم تقديم عددٍ من الهدايا لهم وبعضٍ من بطاقات التّهنئة وعبارات الشكر.

فماذا ستقول لوالدك في عيد الأب؟

نقدم لك هذه الفكرة اللطيفة وهي كتابة ما تريد أن تقوله لوالدك على دفتر صغير، يمكن أن تساعد الأمهات الاطفال ايضا على صنع دفتر صغير يحتوي كل الاشياء الجميلة التي يرغب الطفل بقولها لوالده. يمكنك اضافة الصور العائلية والحلوى أو الشوكولاتة التي يحبها الأب أو اي هدية رمزية.