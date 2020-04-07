بمناسبة يوم الصحة العالمي: تمتعي بشباب دائم مع هذه الأطعمة

يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة في السابع من شهر نيسان/ أبريل كل عام، وهو يوم للاحتفال وليس عطلة رسمية، يتم خلاله تنظيم العديد من الفعاليات المحلية والوطنية والدولية لتثقيف الجمهور وصانعي السياسات حول جانب محدد من عمل منظمة الصحة العالمية.

الصحّة هي تاج فوق رؤوس الأصحاء وهي نعمة أغدقها الله على الإنسان، فكم من سقيم يشتهي العافية، وكم من معافى لا يقدّر هذه النعمة ولا يعرف ثمنها إلاَّ حينما يفقدها.

الصحّة تستحق بأن يكرّس لها يوم خاصّ بها، فقد قامت جمعيّة الصحّة العالميّة في عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين للميلاد، إلى تخصيص يومٍ أُطلق عليه "يوم الصحّة العالمي".

سنقدم لك عزيزتي المرأة من خلال هذا المقال مجموعة من الأطعمة التي تساعدك على المحافظة على الشباب ومحاربة الشيخوخة، من دون اللجوء الى عمليات التجميل تعرفي عليها معنا وتألقي جمالاً وشباباً في يوم الصحة العالمي:

1- الماء:

يحتاج الجسم للمحافظة على نضارته ورطوبته وبالتالي شبابه لتناول كمية كبيرة من الماء يومياً. فالماء ضروري جداً ولا يخفى على أحد أهميته للحصول على مظهر مفعم بالحيوية والشباب.

2- المكسرات النيئة وخصوصاً اللوز:

للوز فوائده الصحية الكثيرة والمتنوعة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الزنك كما أنه غني بفيتامين E الأمر الذي يحافظ على شبابك، لأطول فترة ممكنة.

3- السبانخ:

يحتوي السبانخ على مجموعة كبيرة من الحديد والمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات C و A والتي تحارب الشيخوخة وتؤخر ظهورها.

4- العنب:

يحتوي العنب أيضاً على العديد من المواد النافعة و المفيدة للصحة والتي تساعدك في تحقيق المزيد من الرشاقة وتحافظ على جمال ونضارة البشرة كما أنها تحارب علامات التقدم في السن.

5- الشوكولاته السوداء:

من المعروف أن الشوكولا الداكنة تحتوي في تركيبتها على الكثير من مضادات الأكسدة والتي سبق وذكرنا قدرتها على محاربة الشيخوخة خاصةً إذا ماتم تناولها بشكل معتدل تجنباً للإصابة بالسمنة.

6- زبدة الفول السوداني:

لزبدة الفول السوداني إضافةً إلى لذة طعمها المحبب فوائد كثيرة وعديدة فهي غنية جداً بالمواد الغذائية وفيتامين E بشكل خاص، بالإضافة إلى أنها تحارب الشيخوخة لاحتوائها على حمض الفوليك.

7- الأفوكادو:

تحتوي ثمار الأفوكادو على زيت طبيعي يساعد على شد ترهلات البشرة وترطيبها بشكل عميق، بالإضافة إلى أنها غنية جداً بالأحماض الدهنية غير المشبعة الصحية والمفيدة للجهاز المناعي للجسم.

8- التوت:

يعد التوت بجميع أنواعه من الأطعمة المحاربة للشيخوخة والرائعة للصحة فهو غني بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة التى تسبب التجاعيد والسرطان كما أنه يحفز عملية إنتاج الجسم لبروتين الكولاجين المسؤول الأول عن شباب البشرة حيث يحافظ على بشرتك مشدودة ناعمة.

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