سلطة البنجر

سلطة البنجر

المكونات:

3 ثمرات متوسطة بنجر مسلوق

1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب زيت زيتون

نصف ملعقة ملح وفلفل

الطريقة:

يوضع البنجر في قدر به ماء بارد مع رشة ملح ثم يوضع على نار متوسطة حتى ينضج.

يترك البنجر ليبرد تماما ثم يمسح طرف سكين حاد بالقليل من قطرات الليمون قبل تقطيع البنجر الى حلقات رفيعة حتى نحافظ على لون البنجر.

ترص حلقات البصل الرفيعة في طبق التقديم ثم فوقها حلقات البنجر.

يخلط الزيت مع الليمون جيدًا ثم يرش الملح والفلفل ثم يضاف الى طبق السلطة ويزين بالبقدونس ويقدم.