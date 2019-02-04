اصنعيه بنفسك: بوتوكس طبيعي من 3 مكونات فقط

مر الوقت وظهرت علامات الشيخوخة والتعب الأولى على وجهك. بدلا من إنفاق ثروة صغيرة على الكريمات المضادة للشيخوخة ، استخدم بعض المكونات الطبيعية لصنع هذا القناع الخاص بك.

المكونات التي تحتاجين اليها كلها طبيعية ، ومتوفرة بسهولة ورخيصة الثمن ، مما يمنحك أفضل تركيبة لبشرتك.

نوصي بهذا البوتوكس الطبيعي ، فقط اتبع هذه التعليمات:

المقادير:

100 مل ماء

1 ملعقة طعام قشطة حامضة

5 ملاعق كبيرة عصير الجزر

1 ملعقة طعام نشا الذرة

طريقة التحضير:

تحل ملعقة كبيرة من نشا الذرة في نصف كوب من الماء. يضاف 100 مل من الماء المغلي وتقلب على نار خفيفة حتى يتكاثف في خليط متجانس.

يترك حتى يبرد قليلاً ، ثم تضاف القشدة الحامضة وعصير الجزر الطازج. يقلب جيدا. ينظّف الوجه جيداً ويوضع مزيج البوتوكس. يترك لمدة 25-30 دقيقة.

للحصول على نتائج أفضل يقشر الوجه قبل تطبيق البوتوكس.

يشطف جيدا بالماء الدافئ ويطبق كريم التغذية العادية. ضعي بقية القناع في ثلاجتك.

للحصول على النتائج المثلى يستخدم البوتوكس ثلاثة أيام متتالية.

وسوف يزول أي آثار للتعب والتجاعيد ، ويرطب الوجه ، مما يعطيك بشرة أكثر صلابة ونعومة.