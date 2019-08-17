بودنغ الأرز الكلاسيكي هو العلاج المثالي لي زكام طارئ خاصة في الأمسيات الصيفية الباردة. إضافة جوزة الطيب والفانيليا والزبيب سيزيد الطبق طاقة ونكهة شهية.

المكونات:

2 ملعقة طعام أرز قصير الحبة

2 كوب (500 مل) ماء

رشة من الملح

3 بيضات

1/3 كوب (75 جم) سكر

1ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

2 ½ كوب (625 مل) حليب

ربع كوب من الزبيب

الطريقة:

في قدر ، يترك الماء والملح ليغلي. يضاف الأرز تدريجياً. يترك ليغلي دون تغطيته لمدة 10 دقائق ، ثم يصفى جيدا.

في وعاء ، يخفق البيض والسكر والفانيليا معًا ، يضاف الأرز والزبيب. يضاف الحليب تدريجياً ويحرك حتى يمتزج.

يصب في طبق الفرن ويوضع في صينية مع ما يكفي من الماء. يخبز في درجة 180 مئوية لمدة 35 دقيقة.

يحرك الأرز بشوكة ويقلب بلطف لتوزيع الأرز بالتساوي. تخفض الحرارة إلى 160 درجة مئوية ويخبز لمدة 15 دقيقة أخرى ، ثم يقلب بالشوكة مرة أخرى. يطبخ من 15 إلى 20 دقيقة أو حتى ينضج.