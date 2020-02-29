بودنغ الشوكولاتة ببذور الشيا

بودنغ الشوكولاتة هي حلوى بسيطة وخفيفة لكل شخص يتوق إلى الشوكولاته. وتحتوي على 5 مكونات فقط.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكا

2 ملعقة كبيرة شراب القيقب

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1 كوب حليب حيواني أو حليب نباتي

ربع كوب من بذور شيا

للزينة:

توت العليق (أو أي فاكهة أخرى)

برش الشوكولاته

كريمة جوز الهند مخفوقة

مكسرات

الطريقة:

في وعاء متوسط ​​الحجم ، أضف مسحوق الكاكاو وشراب القيقب وخلاصة الفانيليا والحليب وبذور الشيا. تخفق معا جيدا.

اترك المزيج في الوعاء لمدة 15 دقيقة دون التقليب حتى تتحول بذور الشيا إلى هلام. بعد 15 دقيقة ، اخفقها معًا مرة أخرى.

قم بتغطية الوعاء ووضعه في الثلاجة طوال الليل أو 4 ساعات على الأقل.

يخرج وعاء بودنغ الشوكولاتة من الثلاجة ويحرك بالملعقة. تقدم في أكواب صغيرة الحجم. تقطع الفاكهة المفضلة لديك أو برش الشوكولاتة أو غيرها من الزينة وتزين الاكواب.