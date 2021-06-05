بودنغ المانجو وجوز الهند والشيا

بودنغ أكواب المانجو وجوز الهند والشيا هي وجبة فطور سريعة وسهلة الإعداد مع الكثير من الألياف والبروتين...

المكونات:

1/2 رطل قطع مانجو مجمدة

1 علبة حليب جوز الهند الخفيف

1 ملعقة صغيرة سكر

6 ملاعق كبيرة من بذور الشيا

الطريقة:

إذا كانت قطع المانجو كبيرة الحجم ، اقطعيها إلى قطع أصغر حجماً 1/4 بوصة. ضعي نصف قطع المانجو وحليب جوز الهند والسكر في الخلاط وخلطيه حتى يصبح المزيج ناعمًا.

قسمي قطع المانجو المتبقية بين 4 عبوات صغيرة (10-12 أونصة). أضيفي 1.5 ملعقة كبيرة من بذور الشيا لكل وعاء.

أخيرًا ، اسكبي مزيج حليب جوز الهند والمانجو في الأوعية ، وقسميها بالتساوي بين الأربعة.

قلبي محتويات كل وعاء للتأكد من أن جميع بذور الشيا معرضة بشكل كافٍ للسائل.

ضعي الأغطية على الحاويات وضعيها في الثلاجة طوال الليل أو لمدة تصل إلى 4-5 أيام.

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