بودنغ الورد والشيا

بودنغ بذور الشيا بنكهة ماء الورد والهيل شهية ورائعة لكل المناسبات..

أنت بحاجة الى:

وعاء أو إبريق

جرار زجاجية

المكونات:

1 ½ كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب كريم

½ كوب بذور شيا

ربع كوب شراب القيقب النقي

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد

¼ - ½ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

½ ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

اختياري: ملون طعام

للزينة: بتلات ورد صالحة للأكل وفستق مسحوق

الطريقة:

في وعاء أو إبريق خلط ، اخلطي مكونات البودنج حتى تمتزج وتغلي ثم توضع في البراد لتثخن.

يقدم مع بتلات الورد الصالحة للأكل والفستق المسحوق.

التخزين: يوضع البودنغ في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.