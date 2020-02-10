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بودنغ الورد والشيا

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 04:00
بودنغ الورد والشيا

بودنغ بذور الشيا بنكهة ماء الورد والهيل شهية ورائعة لكل المناسبات..

أنت بحاجة الى:

وعاء أو إبريق

جرار زجاجية

المكونات:

 1 ½ كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب كريم

½  كوب بذور شيا

ربع كوب شراب القيقب النقي

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد

¼ - ½ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

½  ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

اختياري: ملون طعام

للزينة: بتلات ورد صالحة للأكل وفستق مسحوق

الطريقة:

في وعاء أو إبريق خلط ، اخلطي مكونات البودنج حتى تمتزج وتغلي ثم توضع في البراد لتثخن.

يقدم مع بتلات الورد الصالحة للأكل والفستق المسحوق.

التخزين: يوضع البودنغ في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.


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