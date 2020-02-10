بودنغ الورد والشيا

بودنغ بذور الشيا بنكهة ماء الورد والهيل شهية ورائعة لكل المناسبات..
أنت بحاجة الى:
وعاء أو إبريق
جرار زجاجية
المكونات:
1 ½ كوب حليب كامل الدسم
نصف كوب كريم
½ كوب بذور شيا
ربع كوب شراب القيقب النقي
نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد
¼ - ½ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
½ ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
اختياري: ملون طعام
للزينة: بتلات ورد صالحة للأكل وفستق مسحوق
الطريقة:
في وعاء أو إبريق خلط ، اخلطي مكونات البودنج حتى تمتزج وتغلي ثم توضع في البراد لتثخن.
يقدم مع بتلات الورد الصالحة للأكل والفستق المسحوق.
التخزين: يوضع البودنغ في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.
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