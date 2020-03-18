بيتزا الباذنجان المنخفضة بالكربوهيدرات

وصفة بيتزا الباذنجان المنخفضة الكربوهيدرات مذاق ونكهة رائعة، هذه الوصفة نباتية مناسبة للنباتيين.

المكونات:

1 باذنجان كبير

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ½ كوب صلصة بيتزا بدون سكر *

2 فص ثوم مفروم

½ بصلة صفراء ، مقطعة إلى شرائح

1 كوب سبانخ طازج

ملح البحر، حسب الذوق

فلفل مطحون، حسب الذوق

3/4 كوب جبنة موتزاريلا مقطعة

1/4 كوب زعتر مفروم

فلفل أحمر مطحون (اختياري)

الطريقة:

يسخن الفرن مسبقًا على درجة 400 فهرنهايت.

يقطع الباذنجان إلى شرائح بالطول ، حوالي ¼ انش . يدهن القليل من زيت الزيتون على كل جانب من شرائح الباذنجان وتوضع على صينية خبز مبطنة بورق خبز. يرش بالملح والفلفل. يوضع في الفرن لمدة 7-10 دقائق ، أو حتى يسخن الباذنجان ويبدأ في الطهي.

في هذه الأثناء ، تؤخذ مقلاة ، ويضاف ½ ملعقة زيت زيتون ويقلى الثوم والبصل حتى يصبح طريًا (حوالي 3-4 دقائق). يتبل بالملح والفلفل. تضاف صلصة البيتزا والسبانخ إلى المقلاة ويطهى لمدة 1-2 دقيقة إضافية حتى يصبح الخليط دافئًا وتذبل السبانخ.

ترفع شرائح الباذنجان من الفرن ، ونضيف كل منها مع خليط البصل والسبانخ. يرش الجبن والأوريجانو المفروم. توضع في الفرن لمدة 5 دقائق تقريبًا أو حتى تذوب الجبنة. يقدم على الفور مع المزيد من الأوريجانو الطازج والفلفل الأحمر المسحوق.