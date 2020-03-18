بيتزا الباذنجان المنخفضة بالكربوهيدرات

وصفة بيتزا الباذنجان المنخفضة الكربوهيدرات مذاق ونكهة رائعة، هذه الوصفة نباتية مناسبة للنباتيين.
المكونات:
1 باذنجان كبير
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ½ كوب صلصة بيتزا بدون سكر *
2 فص ثوم مفروم
½ بصلة صفراء ، مقطعة إلى شرائح
1 كوب سبانخ طازج
ملح البحر، حسب الذوق
فلفل مطحون، حسب الذوق
3/4 كوب جبنة موتزاريلا مقطعة
1/4 كوب زعتر مفروم
فلفل أحمر مطحون (اختياري)
الطريقة:
يسخن الفرن مسبقًا على درجة 400 فهرنهايت.
يقطع الباذنجان إلى شرائح بالطول ، حوالي ¼ انش . يدهن القليل من زيت الزيتون على كل جانب من شرائح الباذنجان وتوضع على صينية خبز مبطنة بورق خبز. يرش بالملح والفلفل. يوضع في الفرن لمدة 7-10 دقائق ، أو حتى يسخن الباذنجان ويبدأ في الطهي.
في هذه الأثناء ، تؤخذ مقلاة ، ويضاف ½ ملعقة زيت زيتون ويقلى الثوم والبصل حتى يصبح طريًا (حوالي 3-4 دقائق). يتبل بالملح والفلفل. تضاف صلصة البيتزا والسبانخ إلى المقلاة ويطهى لمدة 1-2 دقيقة إضافية حتى يصبح الخليط دافئًا وتذبل السبانخ.
ترفع شرائح الباذنجان من الفرن ، ونضيف كل منها مع خليط البصل والسبانخ. يرش الجبن والأوريجانو المفروم. توضع في الفرن لمدة 5 دقائق تقريبًا أو حتى تذوب الجبنة. يقدم على الفور مع المزيد من الأوريجانو الطازج والفلفل الأحمر المسحوق.
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