بيتزا البيستو بالدجاج

بيتزا بطعم جديد ومختلف للذواقة ومحبي الأكلات المميزة.

المقادير:

مقدار من عجينة البيتزا

قطع من الدجاج المشوي البانيه

أصابع الهليون المسلوق خفيفًا والمتبل

3 حص ثوم مهروس ناعمًا

جبنة بارميزان مبشورة

جبنة موزاريلا مبشورة

أوراق جرجير طازجة

زيت زيتون

الطريقة:

تفرد عجينة البيتزا في صينية مدهونة وترش بالدقيق حتى لا تلتصق.

يدهن الوجه بزيت الزيتون والثوم المهروس ثم أوراق الجرجير ورشة جبنة موزاريلا.

يسلق الهليون مدة 7 دقائق في الماء المغلي المتبل بالملح والفلفل والهيل.

توزع قطع الدجاج فوق الموزاريلا والجرجير. ثم يوزع الهليون المسلوق.

أضيفي الجبنة البارميزان فوق الدجاج والهليون، ثم رشة جبنة موزاريلا.

تخبز البيتزا بقطع الدجاج المشوي اللذيذ والهليون في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى يحمر الوجه.