بيتزا البيستو بالدجاج شهية وصحية وسريعة التحضير.

المقادير:

قطع من الدجاج المشوي البانيه

أصابع الهليون المسلوق خفيفًا والمتبل

3 فص ثوم مهروس ناعمًا

جبنة بارميزان مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

أوراق جرجير طازجة

زيت زيتون

الطريقة:

إفردي عجينة البيتزا في صينية مدهونة ومرشوشة دقيق حتى لا تلتصق.

إدهني الوجه بزيت الزيتون والثوم المهروس ثم أوراق الجرجير ورشة جبنة موتزاريلا.

أسلقي الهليون مدة 7 دقائق في الماء المغلي المتبل بالملح والفلفل والهيل.

وزعي قطع الدجاج فوق الموتزاريلا والجرجير. ثم وزعي الهليون المسلوق.

أضيفي الجبنة البارميزان فوق الدجاج والهليون، ثم رشة جبنة موتزاريلا.

إخبزي البيتزا بقطع الدجاج المشوي اللذيذ والهليون في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى يحمر الوجه ثم قدميها ساخنة.

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