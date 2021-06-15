بيتزا الكال وجبن الريكوتا وصفة مثالية طازجة وشهية. إنها البيتزا المثالية لفصل الصيف!

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 فص ثوم مفروم

6 أكواب من أوراق الكال الممزقة

عجينة البيتزا

1 عجينة بيتزا كبيرة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 كوب حليب ريكوتا كامل الدسم

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. تسحب أوراق الكال وترمى السيقان ثم تقطع الاوراق إلى قطع بحجم 2 بوصة. تغسل جيدًا في مصفاة.

ضع الثوم المفروم وزيت الزيتون في قدر كبير واقليه على نار متوسطة لمدة دقيقة تقريبًا أو حتى يصبح الثوم طريًا ورائحته. أضف الكال واستمر في القلي لمدة 5 دقائق أو حتى يذبل. يتبل مع قليل من الملح.

تمدد عجينة البيتزا (حوالي 12-14 بوصة) وتوضع على صينية البيتزا الخاصة بك. في طبق صغير ، اخلط زيت الزيتون ومسحوق الثوم ، ثم تدهن على سطح العجين ، ويوزع الورق المقلي على السطح ، ثم توضع عليها قطع من جبنة الريكوتا ، ثم ترشّ فوقها جبنة الموزاريلا المبشورة.

تخبز البيتزا لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تنضج العجينة ، يذوب الجبن ويبدأ الجبن في التحول إلى اللون البني على الأطراف. تقطع البيتزا إلى 8 قطع وتقدم.

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