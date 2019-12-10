بيتزا شجرة عيد الميلاد

تعلمي طريقة سهلة لاعداد طبق لحفلات عشاء الكريسماس شهي وسريع
المكونات:
1 رطل عجينة البيتزا المبردة
مخفوق بياض البيض (1 بيضة مخفوقة مع 1 ملعقة كبيرة ماء)
7 أصابع الموزاريلا
¼ كوب من الزبدة المذابة
½ كوب بارميزان المبشور ناعما
1 ملعقة كبيرة ريحان شرائح رقيقة
1 ملعقة كبيرة البقدونس المفروم
1 ملعقة كبيرة روزماري المفروم
مارينارا ، صلصة (للخدمة)
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة 450. توضع ورقة مشمع كبيرة على صينية الفرن. تقطع أصابع الموزاريلا إلى قطع 1 بوصة وتوضع جانباً.
على سطح مرشوش بالطحين ، تقسّم عجينة البيتزا إلى قطعتين. تمدّ ونلف كل قطعة من العجين إلى مستطيل طويل ، ثم تقص العجينة إلى مربعين "(ستحتاجين إلى 33 مربع).
تلف مربعات العجين حول كل قطعة من جبن موزاريلا ، وتشكل كرة مغلقة بإحكام. توضع الكرات جنبًا إلى جنب على الصينية على شكل شجرة عيد الميلاد (يجب أن تكون قريبة ). تدهن الكرات بمخفوق البيض وتخبز حتى تصبح ذهبية ، من 15 إلى 20 دقيقة.
وفي الوقت نفسه تخفق الزبدة والبارميزان والأعشاب. تدهن كرات البيتزا المخبوزة بالخليط. تقدم دافئة بالقرب من خليط صلصة البيتزا.
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