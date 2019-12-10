بيتزا شجرة عيد الميلاد

تعلمي طريقة سهلة لاعداد طبق لحفلات عشاء الكريسماس شهي وسريع

المكونات:

1 رطل عجينة البيتزا المبردة

مخفوق بياض البيض (1 بيضة مخفوقة مع 1 ملعقة كبيرة ماء)

7 أصابع الموزاريلا

¼ كوب من الزبدة المذابة

½ كوب بارميزان المبشور ناعما

1 ملعقة كبيرة ريحان شرائح رقيقة

1 ملعقة كبيرة البقدونس المفروم

1 ملعقة كبيرة روزماري المفروم

مارينارا ، صلصة (للخدمة)

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 450. توضع ورقة مشمع كبيرة على صينية الفرن. تقطع أصابع الموزاريلا إلى قطع 1 بوصة وتوضع جانباً.

على سطح مرشوش بالطحين ، تقسّم عجينة البيتزا إلى قطعتين. تمدّ ونلف كل قطعة من العجين إلى مستطيل طويل ، ثم تقص العجينة إلى مربعين "(ستحتاجين إلى 33 مربع).

تلف مربعات العجين حول كل قطعة من جبن موزاريلا ، وتشكل كرة مغلقة بإحكام. توضع الكرات جنبًا إلى جنب على الصينية على شكل شجرة عيد الميلاد (يجب أن تكون قريبة ). تدهن الكرات بمخفوق البيض وتخبز حتى تصبح ذهبية ، من 15 إلى 20 دقيقة.

وفي الوقت نفسه تخفق الزبدة والبارميزان والأعشاب. تدهن كرات البيتزا المخبوزة بالخليط. تقدم دافئة بالقرب من خليط صلصة البيتزا.