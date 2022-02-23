بيتزا كابري بالموتزاريلا وصفة شهية وخفيفة وسهلة محضرة بجبنة الموتزاريلا الكريمية ، والطماطم الطازجة والريحان ، مع رذاذ خفيف من طبقة البلسميك المنعشة التي تجعل بيتزا كابري سهلة للغاية!
بيتزا كابري بالموتزاريلا
المكونات:
صلصة البلسميك
½ كوب خل بلسمي
2 ملعقة كبيرة سكر بني
بيتزا الكابري
4 ميني نان
2 طماطم روما
4 أوقيات موزاريلا مبشورة
4 أوراق ريحان طازجة
1 رشة ملح وفلفل
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. لعمل صلصة البلسميك، أضيفي الخل البلسمي والسكر البني إلى قدر صغير. يوضع على نار متوسطة ويقلب ليذوب السكر. اتركي الخل ليغلي ببطء. اخفضي الحرارة إلى متوسطة منخفضة واستمري في الغليان على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر أو حتى يتماسك. ارفعه من الحرارة ووضعه جانبا.
- ضع النان الصغير على صينية خبز مبطنة بورق البرشمان. تُخبز النان مسبقًا لمدة 5 دقائق في فرن مُسخن مسبقًا.
- يقطّع طماطم إلى ثماني شرائح. توضع ربع كمية جبن الموزاريلا المبشورة وأربع شرائح من الطماطم على كل قطعة من النان.
- تُخبز البيتزا المغطاة في الفرن لمدة 7 دقائق تقريبًا أو حتى تذوب الجبن وتتشكل فقاعات.
- أثناء وجود البيتزا في الفرن ، قطعي الريحان إلى شرائح رفيعة. ضعي فوق كل بيتزا رشة ملح وفلفل ، وقليل من الريحان الطازج ، ورذاذ من طبقة بلسميك قبل التقديم مباشرة.
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