بيتزا كابري بالموتزاريلا

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. لعمل صلصة البلسميك، أضيفي الخل البلسمي والسكر البني إلى قدر صغير. يوضع على نار متوسطة ويقلب ليذوب السكر. اتركي الخل ليغلي ببطء. اخفضي الحرارة إلى متوسطة منخفضة واستمري في الغليان على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر أو حتى يتماسك. ارفعه من الحرارة ووضعه جانبا .